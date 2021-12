4 ore? Le mascherine FFP2 possono proteggere più a lungo

MONACO - Le mascherine FFP2 dovrebbero essere indossate solo una volta per un massimo di quattro ore, secondo le raccomandazioni. Ciò viene raramente rispettato. Scienziati di Monaco hanno quindi studiato quanto l'effetto protettivo diminuisce con l'uso ripetuto. La loro conclusione: finché sono asciutte, le mascherine FFP2 proteggono fino a 22 ore.

Quindici mascherine FFP2 monouso disponibili in Germania sono state testate in una simulazione di uso corrispondente a un lavoro fisico leggero. Durante il test di 24 ore, le mascherine sono state decontaminate due volte per un'ora in un forno a 80 gradi - la prima volta dopo 12 ore, la seconda dopo altre 10 ore di utilizzo.

L'effetto protettivo e la resistenza alla respirazione sono diminuiti in modo significativo, ma quasi tutti i prodotti hanno rispettato sino alla fine la norma europea prevista. I due modelli che hanno fallito erano già di qualità inferiore all'inizio.