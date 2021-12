Rifiutano il vaccino, salutano l'Air Force

NEW YORK - L'Air Force statunitense ha congedato 27 persone per essersi rifiutate di farsi somministrare un vaccino contro il Covid-19.

Si tratta, come riporta l'agenzia di stampa AP, dei primi membri del servizio a venir rimossi per non aver rispettato il mandato vaccinale imposto dal Pentagono per tutti i membri dell'esercito USA.

L'Air Force, lo ricordiamo, ha dato tempo alle sue forze fino al 2 novembre per farsi vaccinare, con migliaia di collaboratori che hanno però hanno rifiutato o cercato un'esenzione.

I 27 congedati erano piloti giovani, ad inizio carriera, ha spiegato in una nota l'Air Force, chiarendo che nessuno di loro aveva motivi sanitari o religiosi che gli impedivano di farsi inoculare uno dei preparati approvati dalla Food and Drug Administration.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha più volte ribadito l'importanza del vaccino per mantenere in salute le forze armate e mantenere alta la capacità di rispondere a una crisi di sicurezza nazionale.