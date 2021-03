Dovere e unità: il discorso di Elisabetta (nel giorno di Harry e Meghan)

LONDRA - Nessun cenno diretto alle tensioni in casa Windsor con i duchi di Sussex, ma un appello a tutti i Paesi dell'ex impero britannico a celebrare "lo spirito di unità" e "la dedizione al dovere" in tempi di Covid.

È il messaggio di Elisabetta II per il Commonwealth Day. Il tutto nell'ambito d'un programma della Bbc a cui intervengono anche l'erede al trono Carlo e altri reali, come a voler far fronte comune nel giorno dell'intervista dei "ribelli" Harry e Meghan alla CBS dagli USA (attesa con imbarazzo a corte). Nel suo breve discorso, la sovrana 94enne elogia fra l'altro la risposta alla pandemia, specie «nella prima fila» degli ospedali.

L'evento televisivo per la giornata del Commonwealth, fissato dalla corte proprio a poche ore di distanza dalla messa in onda dell'intervista americana di Meghan e Harry, è ufficialmente un appuntamento organizzato per avviare la settimana di celebrazioni annuali della comunità che raccoglie ciò che resta del defunto impero britannico.

Ma il parterre è significativo: con l'intervento in collegamento, oltre che di Elisabetta, dei vertici della monarchia al gran completo: dall'erede al trono Carlo e dalla consorte Camilla, al principe William (fratello maggiore di Harry, secondo in linea di successione alla corona e primogenito di Carlo e Diana) con la consorte Kate, fino alla contessa di Wessex, Sofia, moglie del principe Edoardo, il minore dei figli della regina e del 99enne Filippo di Edimburgo (ricoverato da parte sua da quasi tre settimane in ospedale, dapprima per un'imprecisata infezione non legata al Covid, quindi per i postumi d'una «procedura al cuore» eseguita «con successo» secondo i bollettini di palazzo).

L'occasione, ha spiegato la regina, è quella di «celebrare l'amicizia, lo spirito di unità e i risultati conseguiti dal Commonwealth» in un tempo che si presta «a riflettere come nessun altro»: il tempo della pandemia nel quale «abbiamo visto esempi commoventi di coraggio e dedizione altruista al dovere testimoniati in tutte le nazioni e i territori» dell'ex impero, al di là dei «differenti» scenari, ha rimarcato, dicendosi inoltre «incoraggiata dai progressi delle terapie e dei vaccini».

Si tratta di «tempi che ci mettono alla prova, ma ci hanno spinto a un apprezzamento più profondo del sostegno reciproco e dell'assistenza spirituale di cui abbiamo potuto godere connettendoci gli uni agli altri», ha insistito Elisabetta II, con un riferimento a quanto reso possibile dalle video tecnologie, «nuove per alcuni di noi», a dispetto della «necessità di mantenere una maggior distanza fisica» dai propri cari o di dover «vivere e lavorare largamente in isolamento».`

La speranza - ha concluso - è quella di conservare ora «questo rinnovato spirito di vicinanza e di comunità» fra le persone e fra gli Stati. In particolare in seno al Commonwealth, a garanzia di «un futuro sostenibile e più sicuro», ma anche «più sano e più felice», per i popoli dei Paesi membri e dei loro vicini.