Trump non molla TikTok e fa ricorso contro lo stop al bando

WASHINGTON D.C. - L'amministrazione Trump è ricorsa in appello contro la decisione di un tribunale federale che consente a TikTok di continuare a operare negli Usa, nonostante la mossa del governo americano per bloccare l'applicazione cinese per ragioni di sicurezza nazionale.

Il Dipartimento di Giustizia ha fatto ricorso per cercare di far entrare in vigore la messa al bando di TikTok decisa da Donald Trump. Secondo il tycoon la società che possiede TikTok, ByteDance, potrebbe utilizzare la app di video brevi per fare spionaggio e diffondere disinformazione per conto del governo di Pechino.