Sally tormenta la costa di Florida e Alabama: almeno un morto

PENSACOLA, FL - Pur declassato a tempesta tropicale, l'uragano Sally ha fatto ingenti danni tra la Florida e l'Alabama reclamando almeno una vittima.

Come riporta Usa Today, a Pensacola, in Florida, parte del Ponte della Baia di Pensacola è crollato a causa delle alluvioni. Le strade della città di circa 52mila abitanti si sono trasformate in fiumi, con l'acqua che ha sfiorato gli 80 centimetri.

Una persona ha perso la vita a Orange Beach, in Alabama, dove si conta inoltre almeno un disperso. Inondazioni, alberi caduti, detriti e barche in movimento si registrano in tutta l'area costiera al confine tra i due Stati americani. Come riporta la CNN, centinaia di persone hanno dovuto essere tratte in salvo e le autorità temono che molte altre risultino in pericolo nei giorni a venire.

A rendere particolarmente grave l'impatto di Sally è stato il lento procedere della tempesta tropicale dopo che ha toccato terra. Nel frattempo, la perturbazione è stata ulteriormente declassata a depressione tropicale.

keystone-sda.ch / STF (Gerald Herbert)