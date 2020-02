Una "Batmobile" fermata sulle strade di Mosca

MOSCA - Girava per le gelide strade del centro di Mosca a bordo di un’automobile customizzata che replicava - in modo piuttosto fedele - le sembianze della Batmobile vista nel film “Superman Vs. Batman”. Non trattandosi di Gotham City, quando la polizia ha fermato la vettura non ha trovato ovviamente al volante il cavaliere oscuro, ma un 32enne della città.

La replica della Batmobile, come confermato dall’ufficio cittadino del ministero dell’Interno russo, è stata confiscata dalle autorità. La vettura infatti, oltre a presentare dimensioni che non le permettono di circolare regolarmente nel traffico, non soddisfava i criteri necessari alla sicurezza stradale.

Secondo quanto riportato dal Ministero, il 32enne moscovita ha assemblato la vettura in un’officina privata senza mai registrarla ufficialmente. L’uomo ha ricevuto tre citazioni e dovrà versare circa 750 franchi per il conto del carro attrezzi, più una trentina per ogni giorno trascorso dalla “Batmobile” presso l’autorimessa.