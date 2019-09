Quasi mezzo milione di risarcimento per la pornostar Stormy Daniels

NEW YORK - Stormy Daniels, la pornostar che ha avuto una relazione con Donald Trump, riceverà 450.000 dollari per essere stata arrestata ingiustamente lo scorso anno durante una sua esibizione in uno strip club a Columbus, in Ohio.

Il patteggiamento è stato raggiunto fra Daniels e le autorità locali, che avevano proceduto all'arresto accusandola di aver toccato un frequentatore del locale. Accuse cadute 12 ore dopo l'arresto perché la normativa del "non toccare" vigente nello Stato non si poteva applicare a Daniels in quanto non era una regolare intrattenitrice nel locale. La legge dell'Ohio vieta ai dipendenti che si esibiscono regolarmente nudi o seminudi in locali a "orientamento sessuale" di toccare i frequentatori del locale stesso.

Daniels si dice soddisfatta dell'accordo: «Sono orgogliosa di come la città di Columbus si è comportata, di come si è assunta la responsabilità e ha affrontato gli agenti» protagonisti dell'arresto.