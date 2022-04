Primavera a tavola

Dopo le giornate di freddo abbiamo definitivamente voglia di primavera, anche nel piatto. Ecco alcuni consigli per dare un tocco di freschezza ai tuoi menu.

VERDURE DI STAGIONE

La verdura fresca di stagione è un’importante fonte di sostanze nutritive e fibre alimentari. Sulla tua prossima lista della spesa non dovrebbero mancare ad esempio asparagi, ravanelli, spinaci e porri.

FRESCHEZZA

Nelle giornate di sole la voglia di sgranocchiare croccanti carote e godersi insalatine fresche si fa grande. Le verdure crude sono ricche di vitamine. L’importante tuttavia è variare le modalità di preparazione. Prepara le verdure una volta crude, un’altra al forno, o ancora stufate.

LEGGEREZZA

Le giornate si allungano e le temperature aumentano. Invece di rimpinzarti di pizza spaparanzata/ o sul divano, puoi ad esempio preparare pesce e verdure al forno. Dopo questa delizia non avrai bisogno di un pisolino digestivo. I piatti leggeri sono ideali se dopo desideri goderti il tempo primaverile all’aperto.

MIX DI COLORI

L’occhio vuole la sua parte. Una variopinta scelta di verdure non è solo bella da vedere sul piatto, è ideale anche per lo stomaco. Un mix colorato garantisce un’alimentazione variegata e apporta sostanze nutritive diverse.

PIC-NIC

Cosa c’è di meglio che sedersi all’aperto con degli amici? Naturalmente, aggiungere anche qualche gustoso snack. Allora, largo a pane fresco, saporiti dip con verdure e insalate colorate, che sono sinonimo di un picnic perfetto.



Fooby

FREGOLA SARDA CON ASPARAGI SU LETTO DI BURRATA

Preparazione: 35 min | Tempo totale: 35 min





PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

Questa e altre ricette su fooby.ch

