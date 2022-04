Ecco le leccornie che amiamo mettere in tavola.

TRECCIA

La nostra preferita in assoluto? La treccia fatta in casa! Chi vuole sbizzarrirsi nei giorni di Pasqua, può anche lanciarsi e creare divertenti trecce a forma di coniglietto (ricetta sotto). E con l’aggiunta di pane ai cereali e deliziosi cornetti, il portapane sarà ancora più bello.

DOLCI

Per i ghiottoni, sulla tavola imbandita non possono mancare i dolci. Per il brunch di Pasqua puoi sostituire i soliti pancake con una torta di carote, una colomba o una torta

di Pasqua. E se questo non ti basta, ti puoi sempre buttare sugli ovetti di cioccolato.

FORMAGGIO

Quale formaggio scegliere? Preparare un piatto di formaggi non è difficile. Oltre a una scelta di formaggi a pasta molle, semidura, dura o da spalmare, bada che ci sia anche una varietà di tipi di latte, come di capra o di mucca. Formaggi cosparsi di erbette o imballati in foglie di aglio orsino danno inoltre un tocco primaverile.

UOVA

Che cosa sarebbe Pasqua senza le uova? Ecco perché al brunch non possono assolutamente mancare. Quelle classiche sono le uova sode, perché si possono dipingere e utilizzare per la battaglia delle uova. Per quelli che preferiscono starsene tranquilli si possono preparare altre specialità a base di uova, come uova strapazzate o al tegamino.



AFFETTATO

Dal salame alla carne secca passando per il prosciutto: un piatto di affettati completa il brunch alla perfezione. Se poi decori il tutto con pomodorini cherry e cetriolini, non solo sembrerà appetitoso, ma avrai anche qualcosa di croccante da sgranocchiare. Per gli amanti del pesce c’è il salmone e i gamberetti. Per i vegetariani puoi mettere in tavola dip fatti in casa accompagnati da bastoncini di verdura.



Fooby

CONIGLIETTI DI PASQUA

Preparazione: 1 ora | Tempo totale: 2 oe e 55 min





PER 8 PEZZI CI VOGLIONO

500 g farina di spelta bianca

1 c.no sale

3 c. zucchero

½ dado lievito (ca. 20 g), sbriciolato

80 g burro, a pezzi

3 dl latte





8 carote a mazzetto con un po’ di verde

ECCO COME FARE

Pasta lievitata: in un recipiente mescolare la farina con il sale, lo zucchero e il lievito. Unire il burro e il latte, mescolare e lavorare fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Coprire e lasciar lievitare a temperatura ambiente per ca. 1 ora e ½, fino a quando il volume della pasta sarà raddoppiato. Dar forma ai coniglietti: da ¼ dell’impasto ricavare 16 piccole zampette rotonde e 8 lunghe orecchie e incidere quest’ultime con le forbici. Tagliare il resto dell’impasto in 8 pezzi, dimezzarli a loro volta e ricavarne una pallina per la testa e una per il corpo. Per le braccia dividere in tre parti uguali il corpo senza separarle completamente. Disporvi una carota e incrociarvi sopra le braccia. Adagiare i coniglietti su una placca rivestita con carta da forno, quindi completarli con zampe e orecchie. In forno: cuocere per ca. 25 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 180 °C, quindi sfornare e lasciar raffreddare su una griglia.

