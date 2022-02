Mica sono noccioline

...e perché non tutte le noci che definiamo tali, in realtà lo sono.

Nocciole

Fa parte delle vere e proprie noci, ­ossia dei noccioli commestibili della frutta a guscio duro. Le nocciole sono ricche di fibre alimentari e di vitamina B6, che contribuisce a un sano metabolismo energetico e al funzionamento del sistema nervoso. Le nocciole sono ideali per fare dolci o semplicemente da aggiungere al tuo müesli.

Noci di macadamia

È considerata la regina delle noci e ha un elevato contenuto di acidi grassi insaturi semplici. Pare abbia un influsso positivo sul colesterolo. Inoltre le noci di macadamia sono ricche di rame, che contribuisce al mantenimento del tessuto connettivo. Sono ottime ad esempio a pezzetti, in biscotti o in pastella.

Arachidi

L’arachide di per sé non è una noce, bensì una leguminosa. È una fonte di acidi grassi omega 3. Contrariamente alle vere noci, tuttavia, il ­rispettivo contenuto è più esiguo. Ciononostante, le arachidi sono buone, e non solo come snack. Sono adatte per i piatti asiatici, come ­marinata o come aggiunta al curry.

Noci di acagiù

Dal punto di vista botanico, le noci di acagiù (dette anche noci cashew o anacardi) non sono noci. Sono il nocciolo del frutto dell’anacardio. Le noci di acagiù sono una fonte proteica, ecco perché vengono utilizzate ad esempio nella cucina vegana come alternativa alla ­panna o al formaggio. Se passate al ­frullatore, ti permettono di affinare minestre e salse.

Noci

È la vera e propria noce. Le noci hanno un elevato contenuto di acidi grassi omega 3, che il corpo da solo non può produrre. Sembra abbiano un influsso positivo sul sistema cardiocircolatorio. Le noci sono ottime nell’insalata o ad esempio incorporate nel pane fatto in casa.

Noci di pecan

Dal punto di vista botanico, le noci ­pecan fanno parte della frutta col ­nocciolo, anche se sono denominate «noci» pecan. Sono ricche di magnesio, che contribuisce alla normale funzione muscolare. Contengono inoltre ferro, che può ridurre la stanchezza. Con i suoi gustosi noccioli puoi ad esempio preparare deliziose torte.



Fooby

BASTONCINI ALLE NOCI

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 48 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

200 g nocciole macinate

50 g nocciole, tritate grossolanamente





30 g burro, morbido

1 mela, grattugiata finemente

1 limone bio la scorza grattugiata e 2 c. di succo

3 c. miele liquido

2 c. confettura di albicocche

2 c. latte

½ c.no cannella





1 pasta per torte (24 × 42 cm)

1 uovo, sbattuto

2 c. zucchero

ECCO COME FARE

Tostare le nocciole: in una padella ­tostare senza grassi le nocciole macinate e tritate, metterle in una ciotola e lasciarle intiepidire. Ripieno: aggiungere alle nocciole, il ­burro e tutti gli ingredienti fino alla ­cannella inclusa e mescolare. Bastoncini: srotolare la pasta e tagliarla in 8 rettangoli uguali. Distribuire il ripieno sul lato lungo inferiore di ogni rettangolo di pasta. Arrotolarli e disporli su una placca foderata con carta da forno. Spennellarli con un po’ d’uovo e cospargerli di zucchero. In forno: cuocere per ca. 18 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 220 °C. Sfornare e lasciar raffreddare su una griglia.

Questa e altre ricette su fooby.ch





