Ricette di famiglia

Sono intoccabili e custodite gelosamente, proprio come un segreto di famiglia.

Ritorno alle origini

Dalle ricette classiche e regionali a quelle di paesi natali lontani, da quelle semplici di tutti i giorni a quelle più festose e laboriose. Alcune sono persino antiche. Ma visto che questi tesori di famiglia non possono essere rivelati, vi sveliamo allora le origini di una ricetta storica. Oggi, divenuto un piatto tradizionale della Svizzera centrale: gli “Älplermagronen” (maccheroni dell’alpigiano).

Si narra che sia nato col primo traforo del San Gottardo, iniziato nel 1872, dall’incontro culinario tra minatori italiani, i quali hanno contribuito con la pasta corta (maccheroni) e alpigiani dei cantoni primitivi, che a loro volta hanno messo a disposizione patate, formaggio, panna, cipolle e mele. Ma è solo una leggenda, perché a quei tempi, la pasta era troppo cara per la gente comune, ragione per cui gli Älplermagronen nacquero molto più tardi. Si tratta di un piatto semplice, rustico e sostanzioso. Con il passare del tempo, si è poi giunti a “raffinare” questa specialità alpina, aggiungendo nuovi ingredienti. Come per esempio l’uso del formaggio da raclette, più delicato, fondente e cremoso, o unirvi della croccante pancetta rosolata… Ognuno a suo gusto, creando così delle proprie ricette da tramandare e non da spifferare!

MACCHERONI DELL'ALPIGIANO

Preparazione: 35 min. | Tempo totale: 35 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

100 g pancetta piana, a striscioline

2 cipolle a rondelle

2 spicchi d’aglio a fettine





5 dl latte di montagna intero Pro Montagna

2 dl panna

3 c.ni sale alle erbe aromatiche di montagna bio Pro Montagna





400 g patate a pasta soda tagliate a cubetti di ca. 1 cm

250 g maccheroni di montagna Pro Montagna





100 g formaggio di montagna alle erbe aromatiche Pro Montagna, grattugiato grossolanamente

un po’ di sale alle erbe aromatiche di montagna bio Pro Montagna

ECCO COME FARE

Pancetta e cipolle: in una padella antiaderente dorare la pancetta, le cipolle e l’aglio, quindi mettere da parte. Maccheroni: in una padella capiente scaldare il latte, la panna con il sale alle erbe. Aggiungere le patate e la pasta, portare a ebollizione, abbassare la fiamma, coprire e far cuocere al dente a fuoco lento per ca. 10 min. mescolando di tanto in tanto, finché il liquido si sarà in gran parte assorbito. Servire: aggiungere il formaggio e salare. Distribuire sulla pasta la pancetta e le cipolle e servire.

Servire con: composta di mele o insalata a foglia condita con salsa alle erbette di montagna bio Pro Montagna.

RISO AL LATTE CON ZUCCHERO ALLA CANNELLA

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 30 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1½ litri latte

300 g riso a chicco tondo (ad es. Camolino)

1 limone bio, un po’ di scorza grattugiata

1 stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza, i semi messi da parte

½ c.no sale

2 c. miele d’acacia





2 c. zucchero

1 c.no cannella

ECCO COME FARE

Riso al latte: in una pentola portare a bollore il latte e tutti gli ingredienti fino al sale incluso, quindi abbassare la fiamma. Mescolando di tanto in tanto far cuocere a fuoco basso per ca. 25 min. fino a ottenere una massa densa ma ancora umida. Togliere la pentola dal fuoco, rimuovere la stecca di vaniglia e incorporare il miele. Zucchero alla cannella: mescolare lo zucchero e la cannella. Impiattare il riso al latte e guarnirlo con lo zucchero alla cannella.

Suggerimento: servire con composta di bacche o di frutta al posto dello zucchero alla cannella.

Questa e altre ricette su fooby.ch

