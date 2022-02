Con il cuore

E permettono di aggiungere quel non so che di magico alle ricette: la fantasia!

stampo per muffin

È molto comodo perché serve per tanti tipi di pasticceria. Puoi preparare muffin salati o dolci, flan o cupcake conferendo loro una forma divertente. Per un risultato sorprendente, bada a metterci un tocco di colore: con una glassatura, un frullato di frutta rossa o coloranti alimentari.

formine

Queste forme non servono soltanto per i biscotti! Sarebbe un vero peccato utilizzarle soltanto a Natale. Se hai un cuore grande, puoi utilizzarlo per una presentazione mozzafiato, quando servirai riso o polenta. Altre idee: confezionare mini pizze o ravioli, come nella ricetta a destra.

stampo per pancake*

Posa questo utensile nella padella e in seguito versaci il tuo impasto per pancake, affinché cuocendo i pancake assumano una forma a cuore! Funziona per qualsiasi tipo di crêpe, persino con le uova al tegamino o i rösti. Così potrai davvero stupire il/la compagno/a per il brunch!



forma per torte

Oltre a preparare torte a forma di cuore, questo tipo di forma a cerniera permette di realizzare un tiramisù o un pudding. O, se la tua fiamma preferisce il salato, perché non dichiarare il tuo amore con un gratin originale o una torta salata?



mattarellidapasticceria**

Questi mattarelli stampano un motivo sulla pasta. Servono a decorare i biscotti. Basta passarli premendo sulla pasta stesa prima di tagliare i biscotti con le formine. Si ottengono così biscotti al burro finemente decorati. Questo mattarello può però essere utilizzato anche per decorare il lato superiore di una torta o di una apple pie!

* disponibile su bettybossi.ch (FR/DE)

** disponibile su microspot.ch



Fooby

RAVIOLI A CUORE CON CARCIOFI E VANIGLIA

Preparazione: 1 ora | Tempo totale: 1 ora e 30 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

150 g farina per knöpfli

60 g farina bianca

¼ di c.no sale

1 dl succo di barbabietole rosse

1 tuorlo fresco

1 c. olio d’oliva





1 vasetto cuori di carciofo sott’olio (ca. 290 g), sgocciolati

75 g formaggio fresco

1 stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza, senza semi

2 pt. di coltello noce moscata

sale e pepe, quanto basta





1 albume

acqua salata, bollente





50 g burro

4 rametti salvia, le foglie sminuzzate

un po’ di pepe

ECCO COME FARE

Sfoglia alla barbabietola: in un recipiente mescolare la farina e il sale. Unire il succo di barbabietole rosse, il tuorlo e l’olio, mescolare e impastare per ca. 15 min. fino a ottenere un impasto morbido e liscio. Formare una palla e lasciarla riposare coperta a temperatura ambiente per ca. 30 minuti. Ripieno: frullare la metà dei cuori di carciofo con il formaggio fresco e i semi di vaniglia, quindi condire. Mettere da parte la metà dei cuori di carciofo e la stecca di vaniglia. Dare forma ai ravioli: dimezzare la pasta, stenderla un po’ per volta su una spianatoia ben infarinata fino a quando la sfoglia è semitrasparente. Staccare di tanto in tanto la pasta dalla spianatoia. Con un coppapasta a forma di cuore ricavare 40 cuori. Sistemare una noce di ripieno al centro di 20 cuori e bagnare i bordi della pasta con l’albume. Appoggiarvi sopra i cuori restanti, premendo bene i bordi e facendo uscire l’aria rimasta all’interno. Cuocere i ravioli un po’ alla volta nell’acqua salata appena bollente per ca. 5 min., quindi scolarli. Burro alla vaniglia e alla salvia: in una padella scaldare la metà del burro. Quindi rosolare la salvia per 1 min. finché risulterà croccante, aggiungere i cuori di carciofo messi da parte, la stecca di vaniglia e il burro restante, quindi rosolare finché il burro non sprigionerà un odore di nocciola. Aggiungere i ravioli, mescolare e condire.

