Very hot pot

Se in Occidente l’hot pot è il nuovo food trend, in Cina ha origini molto antiche. Una pentola, tradizionalmente in rame, posizionata al centro del tavolo in cui cuocere carne, pesce, verdure, funghi, tofu, tagliatelle e tutto quello che si vuole, immersi in brodi bollenti e borbottanti. L’hot pot piace perché è un piatto conviviale, che raduna tutti attorno alla tavola e si gusta lentamente. Si sceglie, si immerge, si aspetta che cuocia, si intinge nelle varie salsine per aggiungere ulteriori sfumature di gusto e… gnam! Non c’è un limite alla condivisione, ma occhio a non esagerare con gli inviti, altrimenti ti potresti trovare a destreggiarti con battaglie di bacchette all’ultima presa. L’hot pot non ha conquistato solo i cinesi, ma si è diffuso in tante altre parti dell’Asia, divenendo uno dei piatti più apprezzati.

Eccoti un assaggio culinario di alcuni tipici hot pot dell’Estremo Oriente.

Dalla Cina con furore

Ogni regione ha la sua specialità, ma la più popolare è sicuramente quella della cucina del Sichuan (origine del pepe Sichuan). È un brodo saporito, dal color rosso peperoncino e piccantissimo. Spesso la pentola è divisa in due parti per separare pesce e carne o brodo più o meno piccante.

Dalla Thailandia con colore

Qui si può degustare il tom yang BBQ, cioè con brodo tom yang (aspro-piccante) e grigliata allo stesso tempo. Al centro della pentola si trova una piastra o griglia, che permette al succo della carne o del pesce di gocciolare direttamente nel brodo, aggiungendo sapore extra.

Dal Giappone con sapore

I giapponesi, lo chiamano sukiyaki. Gli ingredienti cotti vengono poi messi in una ciotola con l’uovo crudo. Mentre la variante shabu shabu, usa un brodo preparato con il dashi (“dado” giapponese a base di pesce con alga kombu e tonno secco fermentato).

Dal Vietnam con amore

Il lau vietnamita è molto simile a quello cinese. Un brodo molto gettonato nel sud del Paese è costituito dalla pasta di soia fermentata e l’aggiunta di tanto zenzero, dal gusto intenso ma

non piccante. Si addice sia alla carne sia al pesce.



Fooby

HOT POT ASIATICO

Preparazione: 40 min | Tempo totale: 40 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1 spicchio d’aglio, spremuto

1 cipollotto con la parte verde, a rondelle sottili, la parte verde messa da parte

½ peperoncino rosso, ad anelli sottili

½ c. zenzero, tagliato finemente

1½ litri brodo di carne

2 gambi lemongrass, schiacciati

2 foglie di lime kaffir (Thai-Kit)

1 anice stellato

200 g pak choi, a listarelle oblique larghe ca. 4 cm





10 g funghi shii-take essiccati

50 g vermicelli cinesi

200 g tofu affumicato, a cubetti di ca. 3 cm

200 g petti di pollo, a fette sottili

2 limette, sciacquate sotto l’acqua calda, asciugate, tagliate a spicchi

un po’ di fleur de sel

ECCO COME FARE

Preparazione del brodo: in una padella senza grassi rosolare brevemente l’aglio, il cipollotto, il peperoncino e lo zenzero. Sfumare con il brodo, unire il lemongrass, il lime kaffir e l’anice stellato, portare a ebollizione, abbassare il fuoco e sobbollire per ca. 15 minuti. Filtrare con un colino raccogliendo il liquido nel caquelon e tenerlo in caldo sul rechaud. Ingredienti aggiuntivi: poco prima di servire aggiungere al brodo il pak choi, i funghi, i vermicelli cinesi e il tofu. Cuocere le fette di pollo poco alla volta nel brodo. Servire a parte le limette e il fleur de sel.

Suggerimento: per una variante vegetariana sostituire il brodo di carne con il brodo di verdura e la carne con il tofu.

Suggerimento: in alternativa al pollo utilizzare lo scamone di manzo tagliato a fette sottili.

