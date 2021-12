Vino caldo

Ma quali sono le origini del vino speziato?

Basta prendere vino rosso, spezie aromatiche, fettine di arancia e riscaldare il tutto: ed ecco bell’e pronto il vin brûlé. Senti già l’atmosfera natalizia? O trovi che il vin brûlé non sia degno di te? Allora nel Medioevo ti avrebbero guardato di sbieco. All’epoca, infatti, solo le persone ricche potevano permettersi costose spezie. Però, l’aggiunta di spezie aromatiche non aveva nulla a che vedere con il Natale, ma era necessaria perché il vino era troppo aspro. Tra l’altro, la ricetta più antica di vino speziato risale al 1° secolo a.C. Il «conditum paradoxum», una miscela di vino, miele e spezie aromatiche del buongustaio Apicio si beveva tuttavia a temperatura ambiente. Soltanto più tardi si cominciò a riscaldare il vino nella stagione fredda.

Il vin brûlé come lo conosciamo oggi esiste tuttavia soltanto dal 1956. Il commerciante di vini Rudolf Kunzmann di Augusta imbottigliò una miscela di vino, zucchero e spezie aromatiche, che poi vendette come vin brûlé, fatto che innanzitutto gli costò una multa salata. All’epoca l’aggiunta di zucchero era infatti vietata.

Hai già provato la variante col vino bianco?



GLÖGG (VIN BRÛLÉ SCANDINAVO)

Preparazione: 15 min | Tempo totale: 2 ore e 15 min.

PER 8 PERSONE, CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

Indicazione: nei paesi scandinavi il cognac viene spesso sostituito da vodka o acquavite. Il tipo d’alcol può essere scelto a piacere.

VIN BRÛLÉ BIANCO ALLE MELE

Preparazione: 20 min | Tempo totale: 20 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 2 DL L’UNO, CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

