Luci a tavola

Ha una notevole influenza sulla percezione del piacere e della convivialità.

SOTTO IL BAGLIORE

La luce intensa può avere vari effetti sulla nostra percezione e sul nostro comportamento alimentare. Uno studio è giunto a una conclusione piuttosto sorprendente: la combinazione di luce fredda e musica ad alto volume – tipico negli snack bar – tende a stimolare le persone a mangiare di più. Malgrado l’atmosfera sia poco piacevole. Un altro studio ha scoperto che l’illuminazione nei ristoranti aumenta la consapevolezza del mangiare sano. Perché ci sentiamo in colpa ad ordinare cibo ad alto contenuto di grassi e zuccheri quando la persona accanto a noi ci guarda. A parte queste ricerche, è generalmente vero che il mangiatore pragmatico, che vede l’assunzione di cibo come un puro approvvigionamento energetico, si preoccupa meno dell’ambiente. Possono consumare al gelido bagliore di un tubo fluorescente perché, comunque, se ne vanno subito dopo. Ma quelli che apprezzano i pasti e lo considerano

un’esperienza sociale e gradevole, danno molta importanza ad un’atmosfera amabile, calma e con una luce calda.

A LUME DI CANDELA

Nel Medioevo, probabilmente avrebbero scosso la testa se avessero saputo che le persone moderne del futuro si sarebbero affidate volontariamente al barlume delle candele. Ma l’effetto calmante delle candele non può ancora essere prodotto artificialmente. Il colore caloroso dello scintillio, il tremolio della fiamma e l’odore della cera liquida creano una sensazione confortevole e ci fanno rilassare. Questo ambiente di fiamme ipnotizzanti nel buio è la base migliore per conversazioni confidenziali. Ecco perché la cena a lume di candela è un classico per gli appuntamenti romantici. Ma attenzione ai ristoranti con lumiera da fuoco. Uno studio americano ha dimostrato che i commensali ordinano molto più spesso – a luce soffusa – piatti malsani e altamente calorici. Quindi se vuoi controllare il tuo peso, dovresti avere autodisciplina o scegliere un ristorante con l’illuminazione artificiale. Ma la penombra ha anche i suoi vantaggi. Con una luce scarsa, percepiamo il cibo più consapevolmente e ce lo godiamo di più.







Fooby



PASTA AL PESTO DI BARBABIETOLE

Preparazione: 25 min | Tempo totale: 1 ora e 10 min.

PER 4 PERSONE, CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

Questa e altre ricette su fooby.ch

