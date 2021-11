Calde tentazioni

Le ricette sono a base di latte, che sia di mucca o vegetale: a te la scelta!



PUMPKINSPICELATTE

Probabilmente conosci questo classico autunnale dalla popolare catena di caffè americana. Fai lessare la zucca in una pentola a coperchio chiuso per ca. 20 minuti. Poi, frulla la zucca e condisci con zucchero vanigliato, noce moscata e chiodi di garofano. Nella tazza, alterna la purea di zucca, l’espresso, la schiuma di latte e la panna montata.

ZABAIONE

Questa bevanda tradizionale alcolica, a base di uova e latte, è chiamata negli Stati Uniti “eggnog”. Non è difficile da preparare, ma bisogna seguire l’ordine giusto, affinché le uova non faccia grumi. È possibile aggiungere della cannella o della noce moscata allo zabaione, ma anche sciroppo d’acero o whisky, a seconda del tuo gusto.

CIOCCOLATA CALDA DELUXE

Una densa cioccolata calda a volte fa miracoli. Prova con del vero cioccolato fondente: scioglilo lentamente nel latte e montalo fino a renderlo cremoso. Si può anche aromatizzare il cioccolato con una buccia di mandarino, facendola bollire nel latte. Il tocco finale: decora con dei ciuffi di panna montata o del marshmallow – irresistibile!







MATCHA LATTE

Se ami sorseggiare il latte con il tè, allora hai trovato la bevanda che fa per te. Il matcha è una polvere di tè verde giapponese e di questi tempi molto gettonata. Sciogli la polvere nell’acqua, aggiungi il latte e porta a ebollizione. Poi, frulla e aggiungi delicatamente della schiuma di latte. È una gioia anche per gli occhi, grazie all’originale colore verde brillante.

VIN BRÛLÉ

Il vin brûlé casalingo è da preferire a quello del mercatino di Natale, perché puoi dolcificarlo a tuo gusto. Prendi un vino rosso di medio corpo e scaldalo con delle spezie (stecca di cannella, chiodi di garofano, l’anice stellato) e un’arancia, lascia poi il tutto in infusione. Ci sono anche varianti con vino bianco o succo di mela.





Fooby



LATTE ALLA CAMOMILLA E ZENZERO

Preparazione: 10 min | Tempo totale: 20 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 3 DL L’UNO, CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

Suggerimento: decorare con fiori di camomilla (Farmacie Coop Vitality).

Questa e altre ricette su fooby.ch



Fooby

CAFFÈ MARMORIZZATO

Preparazione: 15 min | Tempo totale: 15 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 2 DL L’UNO, CI VOGLIONO

ECCO COME FARE

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.