L'amaro in bocca

Ma puoi imparare, col tempo, ad apprezzarle.



Cicoria belga, cavoli di Bruxelles, carciofi, broccoli, rucola, invidia riccia, ...

Rifiutiamo istintivamente il sapore amaro. Questo accade perché l’evoluzione ha fatto sì che il nostro cervello reagisca a tale sapore come indicazione di cibi aspri, marci o addirittura velenosi. Ad esempio, se i cetrioli, le zucchine o le zucche sanno di amarognolo, si dovrebbe buttarli via. Tuttavia, ci sono anche alimenti che sono amari per loro natura. Nel corso della vita impariamo poi ad apprezzarli. Come per esempio il pompelmo, che al palato dei bambini risulta molto più amaro, perché il loro senso del sapore è più marcato rispetto all’adulto. Da grandi, invece, gustiamo con piacere bevande “bitter” come il caffè, il tè o la birra. Del resto, le sostanze amare possono intensificare l’aroma di un alimento, è il caso del cioccolato scuro rispetto a quello al latte.

Ma non è solo una questione di età. La percezione del sapore è soggettiva. C’è chi fa già le smorfie davanti ai broccoli, e chi invece, beve il caffè senza zucchero. Le verdure di stagione come i cavoli di Bruxelles, la cicoria e l’indivia sono divisivi. Molte persone semplicemente non amano questi ortaggi – pur avendo la consapevolezza che le sostanze amare stimolano la digestione. Ma si possono allenare le papille gustative ad apprezzare questi cibi – con un’attitudine positiva, molta motivazione e perseveranza. Ciò spiega la ragione per cui da bambini eravamo costantemente confrontati con queste verdure.



Fooby

CICORIA BELGA IMPANATA CON DIP AL QUARK

Preparazione: 45 min | Tempo totale: 45 min.



PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1 c. miele

2 litri acqua salata, bollente

750 g cicoria belga, dimezzata sulla lunghezza o tagliata in quarti





50 g farina bianca

80 g panko, pangrattato

60 g Parmigiano grattugiato

1 limone bio, un po’ di scorza grattugiata

2 uova

burro per arrostire

¼ di c.no fleur de sel





250 g quark semigrasso

30 g semi di zucca, tritati grossolanamente





20 g Parmigiano grattugiato

1 mazzetto erba cipollina, tagliata finemente

sale e pepe, quanto basta

ECCO COME FARE

Cicoria belga: sciogliere il miele in acqua salata bollente. Sbollentare la cicoria belga un po’ alla volta per ca. 1 min., prelevarla con una schiumarola, scolarla bene, sistemarla su un asciugapiatti pulito e asciugarla. Impanare: versare la farina in un piatto piano. Mescolare il panko, il formaggio e la scorza di limone e trasferire il tutto in un altro piatto piano. In un piatto fondo sbattere le uova. Infarinare la cicoria belga un po’ alla volta scrollando la farina in eccesso, passarla prima nell’uovo e poi nel panko, quindi premere bene per far aderire l’impanatura. Cottura: preriscaldare il forno a 90 °C. In una padella antiaderente scaldare una noce di burro per arrostire. Friggervi un po’ di cicoria impanata alla volta per ca. 5 min. su ciascun lato, salarla e tenerla in caldo nel forno. Salsa dip: amalgamare il quark, i semi di zucca, il formaggio e l’erba cipollina, quindi condire. Impiattare la cicoria belga impanata con la salsa dip.

