A lume di candela

...se eviti questi piccoli errori da principiante.



ODORI MOLESTI

In intimità vorresti poter sussurrare parole d’amore nell’orecchio del tuo partner. Quindi giù le mani da aglio e cipolle se non vuoi che l’altro sia disgustato dall’odore sulle dita e/o dal tuo alito pesante.

ARIA IN PANCIA

Se non vuoi interrompere il silenzio degli sguardi romantici con puzzette e rumori strani, evita cibi che creano aria in pancia come fagioli o cavoli. Attenzione anche alle specialità messicane, ad esempio.

SALSE-IMBARAZZO

Hamburger, kebab, fajitas & Co. sono squisite, ma le salse cascano facilmente dal pane e per chi ha la barba è una trappola mortale. Non esiste un modo elegante per mangiarlo e leccarsi le dita sporche di cibo non è sexy. Lascia questi menu per i prossimi appuntamenti.

TRAPPOLA VERDE

Alcuni cibi amano fermarsi discretamente tra gli spazi interdentali. Tra i colpevoli più noti ci sono insalate e spinaci. Poiché una bocca con residui di verdure non è esattamente la più attrattiva per i baci, lascia stare questo tipo di contorni per una sera.

ALLARME RUTTO

Sei orgogliosa/o della tua abilità a ruttare? Meglio non sfoggiarla al primo incontro. Limita perciò le bevande gassate e mangia con calma. Inutile ricordare la moderazione con le bevande alcoliche: farsi scappare battute fuori luogo è peggio di ruttare.

ZERO LIBIDO

La stagione fredda invoglia a trascorrere piacevoli serate intorno al caquelon della fondue o al fornello da raclette. Ma non al primo appuntamento. Non solo perché l’odore non è propriamente afrodisiaco, ma anche perché il formaggio fuso per molti è come un sasso nello stomaco e uccide il desiderio amoroso.





Fooby

RAVIOLI A CUORE CON CARCIOFI E VANIGLIA

Preparazione: 1 ora | Tempo totale: 1 ora e 30 min.



PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

150 g farina per knöpfli

60 g farina bianca

¼ di c.no sale

1 dl succo di barbabietole rosse

1 tuorlo fresco

1 c. olio d’oliva





1 vasetto cuori di carciofo sott’olio (ca. 290 g), sgocciolati

75 g formaggio fresco

1 stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza, senza semi

2 pt. di coltello noce moscata

sale e pepe, quanto basta

1 albume

acqua salata, bollente





50 g burro

4 rametti salvia, le foglie sminuzzate

un po’ di pepe

ECCO COME FARE

Sfoglia alla barbabietola: in un recipiente mescolare la farina e il sale. Unire il succo di barbabietole rosse, il tuorlo e l’olio, mescolare e impastare per ca. 15 min. fino a ottenere un impasto morbido e liscio. Formare una palla e lasciarla riposare coperta a temperatura ambiente per ca. 30 minuti. Ripieno: frullare la metà dei cuori di carciofo con il formaggio fresco e i semi di vaniglia, quindi condire. Mettere da parte la metà dei cuori di carciofo e la stecca di vaniglia. Dare forma ai ravioli: dimezzare la pasta, stenderla un po’ per volta su una spianatoia ben infarinata fino a quando la sfoglia è semitrasparente. Staccare di tanto in tanto

la pasta dalla spianatoia. Con un coppapasta a forma di cuore ricavare 40 cuori. Sistemare una noce di ripieno al centro di 20 cuori e bagnare i bordi della pasta con l’albume. Appoggiarvi sopra i cuori restanti, premendo bene i bordi e facendo uscire l’aria rimasta all’interno. Cuocere i ravioli un po’ alla volta nell’acqua salata appena bollente per ca. 5 min., quindi scolarli. Burro alla vaniglia e alla salvia: in una padella scaldare la metà del burro. Quindi rosolare la salvia per 1 min. finché risulterà croccante, aggiungere i cuori di carciofo messi da parte, la stecca di vaniglia e il burro restante, quindi rosolare finché il burro non sprigionerà un odore di nocciola. Aggiungere i ravioli, mescolare e condire.

Questa e altre ricette su fooby.ch