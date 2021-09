È l’occasione per assaporare carni dai profumi e sapori autunnali.

Da pelo e da piuma, dal cervo al fagiano, è notevole la varietà di fauna selvatica. In Svizzera, una persona consuma mediamente mezzo chilo di cacciagione all’anno. Tuttavia, i cacciatori regionali non riescono a coprire la richiesta sempre più elevata. Per questo, le carni pregiate e ricercate selvatiche vengono importate da altri paesi, come l’Austria, l’Ungheria o la Slovenia. La carne di selvaggina è apprezzata da chi ama i sapori forti naturali. Gli animali selvatici si nutrono di piante, erbe, bacche, ghiande, castagne o funghi. Ciò conferisce alle loro car­ni il caratteristico aroma intenso, mentre quella degli animali d’alle­vamento ha un gusto meno marcato.

La cacciagione si sposa bene con spezie forti come il peperoncino, le bacche di ginepro o le foglie di alloro. E ovviamente accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso. Oltre ai contorni «alla Baden Baden», come cavolo rosso, pere sciroppate e spätzli, si può aggiungere un tocco nostrano al piatto di stagione con un cremoso risotto ai funghi!

DAL BOSCO Capriolo

«Cugino» del cervo, è il più piccolo cervide delle nostre zone boschi­ve. La sua carne è di colore rosso acceso, dal sapore delicato, pove­ra di grassi ma ricca di proteine. Cinghiale

Lui, sì che è forte! Il cinghiale ha un sapore intenso, apprezzato da buongustai, Obelix incluso. Che sia al forno, arrosto, in umido, alla cacciatora o come condimento per un piatto di pasta, il segreto sta nella giusta marinatura. Fagiano

È un uccello galliforme con um piumaggio particolare e una coda lunghissima. La sua carne è mol­to saporita e profumata. Per ren­dere la carne più tenera, usa una marinata di vino. Il fagiano si accoppia divinamente con le castagne.



Fooby

Knöpfli ai funghi con sminuzzato di capriolo

Preparazione: 45 min. | Tempo totale: 1 ora e 15 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

15 g porcini secchi

300 g farina per knöpfli

1 c.no sale

2½ dl acqua e latte (½ latte e ½ acqua)

3 uova fresche





acqua salata, bollente

burro per arrostire





500 g sminuzzato di capriolo

¾ di c.no sale

1 scalogno, tritato finemente

150 g sedano a coste, a fettine





250 g gallinacci

10 g porcini secchi, ammorbiditi in acqua, scolati e tagliati a striscioline

200 g panna semigrassa per salse

½ c.no sale

½ mazzetto prezzemolo a foglie lisce, tagliato finemente

ECCO COME FARE

Pasta per knöpfli: sminuzzare i funghi nel cutter oppure tritarli finemente, me­scolarli in un recipiente con la farina per knöpfli e il sale. Formare una fontana al centro. Amalgamare il latte diluito nell’acqua con le uova, versarlo a poco a poco nella fontana, continuando a mescolare e lavorare con un mestolo fino a quando l’impasto sarà omogeneo e formerà bolle d’aria. Coprire e lasciar gonfiare a tempe­ratura ambiente per ca. 30 minuti. Knöpfli: passare un po’ di pasta alla volta nell’apposito setaccio per knöpfli e far cadere gli gnocchetti direttamente nell’ac­qua salata appena bollente. Cuocerli fino a quando affiorano in superficie, quindi scolarli con una schiumarola e metterli in caldo. Carne: in una padella scaldare il burro per arrostire. Rosolare poca carne per volta per ca. 3 min., quindi toglierla dal fuoco, salare e tenere in caldo. Asciugare il grasso ed eventualmente aggiungere ancora una noce di burro. Salsa: imbiondire brevemente lo scalo­ gno, unire il sedano e i funghi e cuocere per ca. 10 min. Unire la panna semigrassa per salse, far sobbollire per ca. 5 min. e salare. Unire nuovamente la carne e scaldare.

Guarnire con prezzemolo e impiattare con i knöpfli.

Questa e altre ricette su fooby.ch

