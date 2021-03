Che acidità

Segui i nostri suggerimenti per preparare il pane perfetto. Il segreto? Lo starter e un po’ di pazienza.

Fase 1

Ci vogliono:

50 g farina integrale di segale

3/4 dl acqua

Giorno 1: in un vasetto mescolare ­farina e acqua, appoggiare il coperchio sul vasetto (senza chiuderlo) e lasciar riposare a temperatura ­ambiente per ca. 24 ore.

Fase 2

Ci vogliono:

40 g farina integrale di segale

40 g farina bianca

1 dl acqua

Giorni 2-9: mettere ogni giorno 60 g dello starter ­ottenuto nell’altro vasetto pulito. Gettare il resto. ­Aggiungere con l’acqua la farina di segale e di frumento, mescolando bene. Appoggiare il coperchio sul vasetto (senza chiuderlo) e lasciar riposare a temperatura ambiente per ca. 24 ore. Lavare bene il vasetto utilizzato e tenerlo da parte per il giorno successivo.

Fase 3

Ci vogliono:

50 g farina bianca

1/2 dl acqua

Giorni 10-12: mescolare ogni giorno 50 g di starter con la farina e con l’acqua, appoggiare il coperchio sul vasetto (senza chiuderlo) e lasciar riposare a temperatura ambiente per ca. 24 ore. Gettare il resto.

Fase 4

Giorno 13: il tredicesimo ­giorno sulla superficie della pasta madre si sono formate piccole bollicine uniformi che indicano che la pasta è pronta per la panificazione (vedi la ricetta sotto).



Fooby

PANE A LIEVITAZIONE

Per 1 pane, ci vogliono



ECCO COME FARE



Preparazione: rimuovere, se presente, il pomello in plastica presente sul coperchio. Si può chiudere il foro con un foglio di ­alluminio.

