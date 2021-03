I gambi verdi dalle mille vitamine

...nonostante in ­alcuni ambiti il suo nome sia usato anche come offesa.

Sapore

Il porro ha un sapore aromatico ma al contempo delicato. Dall’appartenenza alla famiglia degli ortaggi a bulbo ha ereditato pure una nota piccante. Ma non tutti i porri sono uguali: il porro estivo è più raffinato, mentre il porro invernale ha un sapore più intenso.

Modi di dire

Da una decina d’anni a questa parte il porro si trova anche fuori dalle cucine: giovani e rapper germanofoni utilizzano volentieri il suo nome come un insulto. All’inizio lo rivolgevano a uomini esili e poco muscolosi, nel frattempo invece vi ricorrono in generale per offendere persone ritenute inferiori.

Stagione

Chi ha a cuore l’ambiente ­dovrebbe acquistare frutta e verdura stagionali. La relativa tabella del WWF è uno degli strumenti che indica quali frutti e ortaggi si dovrebbero comprare durante le varie ­stagioni. Il porro non andrebbe acquistato dalla metà di maggio fino alla fine di giugno.

Pulizia

A un porro pulito basta togliere le foglie esterne del ­fusto e lavarlo. Se invece si è insinuata terra tra le foglie è meglio inciderlo orizzontalmente fino a poco prima del bulbo. Così sarà possibile schiuderlo sotto l’acqua e pulirlo. In seguito si può tagliare in semi rondelle.

Se preferisci rondelle intere, puoi anche tagliare il fusto prima e poi lavare le rondelle, utilizzando per esempio uno scolapasta.

Abbinamenti

Il porro trova il suo utilizzo più classico in zuppe e stufati. È molto amato anche come contorno con un po’ di panna. Si presta altresì molto bene per i soufflè, in particolare se abbinato a formaggio, prosciutto o speck. Anche il pesce azzurro trova un complemento ideale nel porro, che ne esalta il sapore con le sue note aromatiche.

Proprietà

Il porro fornisce 30 chilocalorie per 100 grammi e contemporaneamente molte sostanze nutritive.

È infatti ricco del prezioso acido folico, spesso scarso nella dieta degli svizzeri, nonché di vitamina K. È inoltre una fonte di ­vitamina C e B6.

Radici

Il primo riferimento scritto al porro, ­rinvenuto in Egitto, risale circa al 3.200 avanti Cristo. Dai reperti archeologici si evince tuttavia che veniva consumato già molto tempo prima. La sua provenienza originaria è difficile da determinare. ­Verosimilmente, il bacino mediterraneo o la Gran Bretagna sono la sua patria.



Fooby

PORRI STUFATI E QUINOA

Per 4 persone, ci vogliono

3 porri (ca. 250 g l’uno), con la radice dimezzata sulla lunghezza

olio d’oliva per arrostire

½ c.no sale

un po’ di pepe





1 dl vino bianco

½ dl brodo di verdura

1 c. olio d’oliva

200 g quinoa

4 dl acqua

½ c.no sale

1 pacchetto verdura a dadini (per es. brunoise, 70 g)

3 c. aceto di vino bianco

2 c. olio d’oliva

1 c. senape a grani interi

2 rametti dragoncello, le foglioline spezzettate

40 g nocciole, tritate grossolanamente



ECCO COME FARE

Rosolare i porri: dimezzare i porri sulla larghezza e legare le estremità con lo spago da cucina. Scaldare un filo d’olio in una ­rostiera. Rosolare i porri poco alla volta su entrambi i lati per ca. 2 min., togliere dal fuoco e condire. Brasare: mettere di nuovo i porri nella rostiera, quindi bagnare con il vino e il brodo. Coprire e stufare il tutto per ca. 30 min. a fuoco medio. Quinoa: scaldare l’olio in una pentola e rosolare brevemente la quinoa. Bagnare con l’acqua, salare, portare a bollore, quindi coprire e cuocere a fuoco basso per ca. 20 minuti. Unire la verdura a dadini. Vinaigrette: impiattare i porri e la quinoa. Mescolare la senape con l’aceto, l’olio e il fondo di cottura dello stufato, quindi condire. Condire il tutto con la vinaigrette, quindi cospargere con il dragoncello e le nocciole.

Questa e altre ricette su fooby.ch



