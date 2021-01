Tutti fusi

Cos’è meglio per rincuorarsi dal grigio inverno, una fondue o una raclette? Se il formaggio fuso nel caquelon ha un tocco più rustico, quello fuso nei padellini lascia spazio alla creatività con gli ingredienti aggiuntivi. Entrambi hanno un brutto rapporto con le diete povere di calorie ed entrambi ­impregnano la casa con il loro «profumo» per diverse ore. L’ideale da consumare in un romantico chalet o per una cena senza fine? Diciamo di nuovo: parità! Di seguito, altri dubbi amletici che ­opprimo i commensali in questa stagione.

Raclette Vino o tè?

Questione di gusti, ma l’alcol non aiuta in alcun modo la digestione, inibisce anzi la combustione dei grassi. Con o senza crosta?

Con, naturalmente! Non solo è commestibile, ma è proprio la parte più saporita. Chi la scarta è un principiante. Uno o due padellini?

Con la fondue chinoise c’è chi usa 2 forchette, ma per una digestione pacifica, per la raclette si consiglia di pazientare e usare un solo padellino.

Fondue Kirsch o non kirsch?

Per alcuni è immancabile, mentre per altri insopportabile – e non sono solo i bambini. Per accontentare tutti, servirlo a parte. Pane o patate?

Non c’è fondue sarebbe senza pane. Un paio di patate da cospargere di formaggio filante sono una gustoso intramezzo. Cosa fare se si perde il pane nella fondue?

La penitenza va decisa democraticamente prima di iniziare a mangiare, ricordandosi che si potrebbe esserne la vittima!



Fooby



Raclette alla grigionese

PER 4 persone CI VOGLIONO

150 g orzo perlato

acqua salata, bollente

50 g gherigli di noci, tritati finemente

90 g carne secca dei Grigioni, a striscioline





600 g formaggio da raclette a fette

2 c. menta piperita, tagliata finemente

pepe, a piacere



ECCO COME FARE

Topping: lessare l’orzo in acqua salata bollente per ca. 25 min., scolarlo e impiattarlo. In una padella antiaderente tostare i ­gherigli di noci senza aggiunta di grassi, quindi toglierli e impiattarli. Nella stessa padella arrostire la carne secca dei Grigioni ­finché sarà croccante, toglierla e impiattarla. Raclette: disporre le fette di formaggio nei pentolini e farle ­sciogliere per ca. 8 min. nel fornello da raclette. Profumare con la menta piperita, condire e guarnire con i topping.

Questa e altre ricette su fooby.ch

