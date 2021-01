Un brivido caldo

In realtà è tutt’altro che noiosa!

Il tempo attuale è ideale per sorbire una bella zuppa. Anche se, secondo le regole, le zuppe non si dovrebbero sorbire. Strano, perché la parola «zuppa» proviene dal germanico «supp», che significa sorbire o bere. Un tempo era considerata «cibo per i poveri» o rappresenta un piatto della ristorazione collettiva, ad esempio nell'esercito. L’importante era riempire la pancia, non importa se sorbendo o meno.

Col passare del tempo la zuppa è stata tuttavia rivalutata. Da pasto dei poveri è passata alla prima portata nei menu di cucine stellate, per apparire anche sotto forma liofilizzata e soccorrere i coinquilini di un alloggio in comune, quando tutti si sono scordati di fare la spesa. Può essere un bene culturale, come la zuppa di farina alla basilese, o avere una valenza politica, come la zuppa di latte di Kappel. Svariate sono le possibilità di impiego, tante quanto i modi di preparazione. Che sia calda, fredda, densa, chiara o con ingredienti aggiuntivi, la zuppa non solo è l’antipasto perfetto, ma fa una bella figura anche come piatto principale.

Le star delle zuppe

Più di un alimento liofilizzato: tre zuppe classiche internazionali. Bouillabaisse

La zuppa di pesce francese viene tradizionalmente servita in due portate: prima si serve il brodo con toast e salsa (rouille), in seguito il pesce. Borsch

Questa zuppa è diffusa in tutta l’Europa dell’est, tra l’altro in Ucraina, e varia a seconda della regione. Viene quasi sempre preparata con barbabietole, patate, cavolo bianco e carne. Minestrone

Gli ingredienti principali del minestrone, di casa in Italia e nella Svizzera italiana, sono vari tipi di verdure. A seconda del caso, si aggiunge pasta o riso. E viene servito con parmigiano.



Fooby

Zuppa di gulasch

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

300 g patate

200 g carote

1 cipolla

1 spicchio d’aglio





500 g spezzatino di manzo

2 c. farina bianca

burro per arrostire

½ c.no sale





3 c. paprica dolce

2 c. concentrato di pomodoro

1 c.no sale

1½ dl vino rosso

6 dl brodo di carne

1 scatoletta pomodori cherry

1 foglia di alloro

4 c. panna acidula semigrassa



ECCO COME FARE

Verdura: pelare le patate e le carote, ­tagliare la cipolla a striscioline sottili e spremere l’aglio. Tagliare a dadini le patate e le carote. Carne: infarinare la carne. Scaldare il burro in una brasiera, rosolarvi la carne un po’ alla volta per ca. 5 min., ­alare e toglierla. Aggiungere una noce di burro nella ­brasiera. Imbiondirvi la cipolla e l’aglio per ca. 5 minuti. Zuppa: unire le patate, le carote, la paprica, il concentrato di pomodoro e la carne, salare e lasciar brevemente ­insaporire. Sfumare con il vino e il brodo, aggiungere i pomodori con il succo e la ­foglia di alloro e portare a ebollizione. ­Coprire e brasare a fuoco basso per circa 2 ore mescolando di tanto in tanto. Servire la zuppa di gulasch e guarnirla con la ­panna acidula semigrassa.

Servire con: pane

Indicazione: la zuppa di gulasch è ottima anche riscaldata.

Suggerimento: profumarla con un po’ di prezzemolo tritato finemente.

