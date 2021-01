Prova vegan

...quelle che per tutto il mese di gennaio scelgono un’alimentazione vegana.

Il tre percento circa degli svizzeri segue una dieta vegana e la tend­enza è al rialzo. Nel mese di gennaio, la percentuale aumenta. Perché ­siamo nel mese di Veganuary – un gioco di parole tra i vocaboli inglesi ­«vegan» e «January». L’idea alla base è quella di stimolare gli onnivori a con­sumare esclusivamente alimenti vegetali per un mese intero.

La sfida dovrebbe accrescere la comprensione nei confronti del ­veganesimo e fungere da spunto di riflessione sulle proprie abitudini alimentari. Coloro che desiderano affrontare il mese di Veganuary in modo strutturato possono chiedere aiuto alla Società vegana svizzera, che li appoggerà con i suggerimenti dell’apposita newsletter. Puoi ­ancora iscriverti, ma dovresti rimanere fedele al programma per un mese ­intero. In questo caso, il tuo Veganuary finirà in febbraio.

Attenzione

Un’alimentazione a base di alimenti vegetali ha un comprovato effetto positivo sulla salute. Tuttavia, occorre prestare attenzione all’apporto di sostanze nutritive. Inoltre un’alimentazione vegana non si addice incondizionatamente a chiunque, come per esempio a donne incinte o bambini. Vitamina B12

La B12 non è contenuta negli alimenti vegetali e deve quindi essere necessariamente integrata mediante appropriati complementi alimentari. Acidi grassi omega-3

EEPA e DHA sono acidi grassi omega-3 importanti per il corpo umano. Si trovano principalmente nel pesce di mare. Per compensarne la mancanza, i vegani ­dovrebbero utilizzare oli ricchi di acido alfa-linolenico come l’olio di colza, di noci o di semi di lino. Si possono anche assumere capsule contenenti olio di microalghe. Calcio

Per ricevere abbastanza calcio, i vegani dovrebbero consumare molte verdure verde scuro come cavoli o broccoli. Anche le acque minerali ricche di calcio o il latte vegetale addizionato di calcio sono un valido aiuto.



Fooby

Macinato vegetariano

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

250 g fili di riso

acqua , bollente





olio per arrostire

300 g macinato vegetariano

3 c. pasta di curry rosso

(Coop Naturaplan p. es.)

2½ dl latte di cocco

2 dl acqua

½ c.no sale

ECCO COME FARE

Fili di riso: cuocere i fili di riso al dente in acqua per ca. 8 min., quindi scolarli. Curry: in una padella antiaderente scaldare l’olio. Rosolare il macinato per ca. 5 minuti. Aggiungere il curry e continuare brevemente la cottura. Bagnare con il latte di cocco e l’acqua, salare e far sobbollire per ca. 5 minuti. Unire i fili di riso e mescolare.

Suggerimento: mescolare il tutto insieme a 100 g di spinaci novelli. Prima di servire condire con qualche goccia di succo di ­limetta.

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby