San Nicolao ti aspettiamo!

...di treccia tipico del periodo natalizio.

È fatto di pasta lievitata e solitamente viene decorato con granella di zucchero, uvetta o noci. A volte porta in braccio un bastoncino di cioccolato o fuma una pipa di terracotta. Nella Svizzera tedesca lo chiamano «Grittibänz» o con altri nomi specifici dei vari dialetti. Con la ­parola gritti o grätti un tempo si indicavano uomini gracili che cammi­navano con le gambe divaricate. Bänz è invece un diminutivo del nome Benedikt, in passato così comune che finì per designare un uomo qualsiasi. Un Grittibänz è quindi un ometto fragile con le gambe storte. Non proprio un gran complimento. Oggi, per fortuna, indica soltanto l’uomo di pasta di treccia, che quindi non soffre di bullismo.

Per la decorazione puoi dare sfoggio alla tua fantasia: usa qualsiasi cosa che regga le temperature del forno. Ricorda però che i dettagli troppo fini rischiano di bruciare e che durante la cottura l’ometto ­«ingrassa», per cui alla fine avrà una forma un po’ diversa.

La forma giusta

Con pochi semplici passaggi puoi trasformare rapidamente un pezzo di pasta in un delizioso ometto di pasta. Corpo

Crea un filoncino con un pezzo di pasta. Testa

Usane ¹⁄₅ per la testa, forma una pallina e mettila da parte. Gambe

Pratica un taglio in basso al centro, fino a ca. ⅓ dell’altezza del rotolo, per ottenere le gambe. Per le braccia, fai lo stesso ai lati del terzo superiore. Aggiungi la testa sul tuo corpo e decora con occhi, bocca, ecc.



OMETTI DI PASTA CON CARNE SECCA

PER 6 pezzi CI VOGLIONO

350 g farina di spelta bianca

150 g farina integrale di PuraSpelta

1 ½ c.ni sale

1 pacchetto lievito secco (9 g)

3 dl acqua

2 c. olio d’oliva





6 rametti rosmarino

90 g carne secca dei Grigioni a fette,

a striscioline sottili

50 g arachidi, tritate finemente

80 g uvette sultanine



ECCO COME FARE

Impasto: in un recipiente mescolare la ­farina, il sale e il lievito. Unire l’acqua e l’olio e lavorare per ca. 5 min. fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Coprire e lasciar lievitare a temperatura ambiente per ca. 1 ora e ½. Dare la forma: staccare gli aghi di rosmarino nella parte inferiore dei rametti, tritarli finemente e unirli all’impasto con la carne secca dei Grigioni, le arachidi e 50 g di uva sultanina. Dividere l’impasto in 6 parti, tirare 6 filoncini e da ogni filoncino tagliare un ­pezzo di pasta pari a ca. ¹⁄₅ della lunghezza da utilizzare per la testa. Incidere la parte ­inferiore dei filoncini (ca. ¹⁄₃) dando forma alle gambe e la parte superiore (ca. ¹⁄₃) sui lati creando le braccia. Dai ritagli di pasta rica­vare delle palline per la testa e posizionarle sul corpo degli ometti. Trasferirli su una placca rivestita con carta da forno. Infilare i rametti di rosmarino nelle braccia e con l’uva sultanina formare gli occhi, la bocca e i ­bottoni. ­Coprire e far lievitare per altri 30 min. circa. Cottura: cuocere per ca. 30 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 200 °C. Sfornare, lasciar intiepidire, quindi trasferire gli ometti di pasta su una griglia a raffreddare.

