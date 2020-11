Un delizioso aroma tostato per la stagione fredda

Che cosa hanno in comune l’aragosta e le castagne? Entrambi erano un tempo alimenti per i poveri. Oggi le mangiamo per puro piacere, ma fino alla fine dell’Ottocento nelle aree montane dell’Europa meridionale le castagne erano il cibo quotidiano dei contadini. Il castagno era allora una pianta molto diffusa e con ben 200 calorie ogni 100 grammi i suoi frutti erano per gli standard di quei tempi un cibo ­super nutriente. Le castagne sono inoltre ricche di ferro, vitamina C e vitamina E. In più, grazie all’elevato contenuto di fibre, si conservano a lungo. Il caratteristico sapore dolciastro si sprigiona solo con la cottura, che porta alla caramellizzazione dell’amido.

I marroni, che sono una varietà specifica di castagne, hanno un ­sapore particolarmente intenso e si distinguono per la buccia bruno-rossastra e la forma di cuore. Le castagne comuni sono più piccole e tondeggianti. C’è poi la castagna d’India, che è tutta un’altra ­specie e non è commestibile, ma permette di creare simpatici animaletti con gli stuzzicadenti.

Combinazioni

Certo, le castagne sono già divine per conto loro, ma accompagnate con l’ingrediente giusto sono ancora più eccezionali. Formaggio

Che sia qualche ricetta più elaborata o il semplice mangiare delle castagne con un pezzo di formaggio, la combinazione di questi due ingredienti è fantastica. Vino

Traminer, Pinot nero, Sangiovese o Tempranillo accompagnano a meraviglia sia le caldarroste che altre pietanze a base di castagne. Burro

Far fondere un po’ di burro sulle castagne calde e aggiungere un pizzico di sale… mmh!



Fooby

Treccia russa alle castagne

PER una treccia CI VOGLIONO

300 g farina bianca

¼ di c.no sale

2 c. zucchero

¼ di dado lievito (ca. 10 g), spezzettato

25 g burro, ammorbidito

1 ¼ di dl latte

1 uovo, sbattuto





220 g purea di castagne, scongelata

1 mela, grattugiata

grossolanamente

50 g mandorle a scaglie





20 g mandorle a scaglie





80 g zucchero a velo

¼ di dl succo di mele o acqua



ECCO COME FARE

Impasto: in una ciotola mescolare la ­farina e il sale. Unire lo zucchero e tutti gli ingredienti fino all’uovo compreso, mescolare e lavorare il composto finché risulterà morbido e omogeneo. Coprire e lasciar ­lievitare a temperatura ambiente per ca. 1 ora fino al raddoppio del volume. Ripieno: mescolare la purea di castagne con la mela e le mandorle. Dare la forma: stendere la pasta su un po’ di farina, formando un rettangolo di ca. 30 × 40 cm. Distribuirvi sopra il ripieno lasciando libero tutt’intorno un bordo di ca. 2 cm. Arrotolare l’impasto partendo da uno dei lati lunghi. Dimezzare il rotolo ­sulla lunghezza e intrecciare i filoncini ­ottenuti in modo che la parte tagliata sia rivolta verso l’alto. Sistemare la treccia su una teglia rivestita con carta da forno, cospargerla di mandorle a scaglie. In forno: cuocere per ca. 40 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 180 °C. Sfornare, trasferire su una griglia e lasciar intiepidire. Mescolare lo zucchero a velo e il succo di mela, guarnire la treccia con la glassa e lasciarla asciugare.

