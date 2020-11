Snacks per una piacevole serata sul divano

... sdraiati sul divano davanti al televisore. Come mai?

Lussuria o gola? La tradizione del cinema comprende le effusioni ­d’amore in ultima fila, ma anche le scorpacciate di popcorn. Non è un caso: ci sono ragioni storiche. L’invenzione della prima macchina ­mobile per i popcorn risale al 1885. A quei tempi i chicchi di mais scoppiati si vendevano soprattutto alle fiere e sagre. Quando aprirono i ­primi cinematografi, i venditori si piazzarono anche lì. All’inizio ­mangiare popcorn in sala era vietato. Ma con la grande crisi degli anni Trenta, quando guardare film divenne un’apprezzata distrazione dai problemi quotidiani, aumentò anche il consumo di popcorn: erano ­disponibili davanti a tutti i cinema e costavano poco. I gestori delle sale cedettero e lasciarono che i venditori si piazzassero dentro, nell’atrio. Quando capirono i soldi che si potevano fare con questo snack, presero in mano la vendita loro stessi. Il resto è storia.



Certo, i popcorn sono buoni anche a casa. In più, prepararli è divertente. Soprattutto se si usa una pentola con il coperchio di vetro, che permette di vedere i chicchi che scoppiano. Dolci, salati o come li vuoi tu, sono perfetti con ogni film!

Snack da TV

Ancora oggi lo snack preferito da gustare seduti nelle poltrone del cinema sono i popcorn. Tuttavia, davanti alla TV ci si può sbizzarrire. Nachos

Le chips di mais al forno, alias ­nachos, sono squisite da sole, ­intinte nel guacamole o nella ­salsa piccante. I più furbi le scaldano in forno con formaggio filante e qualche fettina di peperone verde piccante. Gelato

È il secondo snack più popolare delle sale cinematografiche. ­Anche se le temperature non sono più estive, un gelato alla panna è sempre il benvenuto tra le fauci dei golosi. Arachidi

Tostate, salate o con una croccante copertura di cioccolato: le arachidi vanno sempre bene, anche al cinema.



Fooby

Mandorle croccanti ricoperte di cioccolato

PER 350 g CI VOGLIONO

1 albume, sbattuto

3 c. cioccolato in polvere

2 c. zucchero

300 g mandorle sgusciate

1 c.no grani di pepe rosa, pestati grossolanamente

1 c.no fleur de sel



ECCO COME FARE

Cioccolato alle mandorle: mescolare l’albume, il cioccolato in polvere e lo zucchero. Unire le mandorle, mescolare e distribuire su una placca rivestita con carta da forno. Guarnire con il pepe e il fleur de sel. Cottura: cuocere per ca. 15 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 200 °C. Sfornare, lasciar raffreddare e spezzettare.

Conservazione: in un vasetto o in un barattolo a chiusura ­ermetica.

Questa e altre ricette su fooby.ch



Fooby

Spicy Popcorn

PER 150 g CI VOGLIONO

½ c.no pepe di Caienna

½ c.no cannella

½ c.no cumino romano in polvere

¼ di c.no chiodi di garofano in polvere

1 pt. di coltello anice

½ c.no fleur de sel





1 c.no olio di arachidi

150 g mais per popcorn



ECCO COME FARE

Miscela di spezie: in un recipiente mescolare il pepe di Caienna con tutti gli ingredienti fino al fleur de sel compreso. Popcorn: in una padella capiente scaldare l’olio. Unire i ­chicchi di mais, coprirli subito e cuocerli a fuoco medio per ca. 2 min. fino a farli scoppiare. Unire i popcorn alla miscela di spezie e mescolare.

Questa e altre ricette su fooby.ch

