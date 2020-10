Delizie al forno

... meglio ancora se sono belle calde!

Che c’è di meglio del profumo di torte, biscotti o pane appena ­sfornati? Ma la prima tappa consiste nel preparare la ricetta correttamente: non tutti gli impasti sono uguali! Una soffice pasta lievitata, una pizza dai bordi croccanti o dei friabili biscottini sono cose molto diverse. Ai principianti consigliamo di cominciare con la classica formula del cake a base di farina, latte, uova, burro, zucchero, lievito in polvere e un ­pizzico di sale.

Aggiungendo altri ingredienti, come noci o cocco grattugiato, si può ottenere una moltitudine di variazioni. Togliendo il latte otterrai ­invece una fantastica pasta frolla da usare per crostate, torte di verdura o per alcuni tipi di biscotti. I pasticceri più esperti possono anche provare a fare la pasta choux, che è quella dei bignè e degli éclair. Gli ingredienti sono acqua, zucchero, sale, burro, farina, uova e una buona dose di destrezza. Se al dolce preferisci il salato, ti si aprono altri universi paralleli. Insomma, le possibilità sono infinite!

Farina

Quella di frumento, ricca di amido e glutine, è particolarmente adatta per la pasticceria e la panetteria lievitata. Quelle con poco amido o glutine, sono perfette per ottenere biscotti friabili. Le opzioni prive di glutine, tipo riso o soia, richiedono più abilità nella lavorazione. Lievito

La temperatura ideale per la lievitazione è sui 30 gradi. Se non funziona, forse il lievito non è fresco o l’impasto è troppo pesante. Spesso comunque ci vuole pazienza. Se vuoi sempre averne un po’ in dispensa, è meglio il lievito secco, che si conserva più a lungo senza perdere le sue proprietà lievitanti. Una bustina corrisponde a mezzo cubetto di lievito fresco. Sale

Il sale non va solo nell’impasto per il pane o per la pizza. Anche nei dolci bisogna metterne una presa. Perché? Sembrerà strano, ma ­intensifica la dolcezza. Negli ­impasti lievitati, inoltre, ne facilita la lavorazione e dà un colore più bello al prodotto cotto.



ROSA DI LUMACHINE

PER 16 Pezzi CI VOGLIONO

350 g farina bianca

2 c. zucchero

1 c.no sale

½ pacchetto lievito secco

50 g burro, ammorbidito

1 ½ dl latte

¼ dl acqua





80 g burro, ammorbidito

50 g gelatina di ribes

20 g zucchero

2 c.ni cannella

2 c. pepite di lampone

4 c. mandorle macinate e spellate





50 g zucchero a velo

2 c.ni succo di limone

2 c.ni gelatina di ribes



ECCO COME FARE

Pasta lievitata: in una ciotola mesco­lare la farina, lo zucchero, il sale e il lievito. ­Unire il burro, il latte e l’acqua e lavorare fino a ottenere un impasto liscio e mor­bido. Coprire e lasciar lievitare a temperatura ambiente per ca. 2 ore fino al raddoppio del volume. Dare la forma: mescolare il burro, la gelatina, lo zucchero, la cannella, le ­pepite di lamponi e le mandorle. Su una spianatoia leggermente infarinata stendere la pasta fino a ottenere un rettangolo di ca. 40 × 50 cm. Distribuirvi sopra il ripieno, ­lasciando libero tutto attorno un bordo di ca. 1 cm. Arrotolare la pasta sul lato lungo, con un coltello da pane tagliarla a fette di ca. 3 cm di spessore senza esercitare pressione, disporle nella tortiera precedentemente preparata, coprirle e lasciarle lievitare per altri 30 min. ca. a temperatura ambiente. In forno: cuocere per ca. 25 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 220 °C. Sfornare e lasciar intiepidire. Glassa: emulsionare lo zucchero a velo con il succo di limone e la gelatina, spennellarvi le lumachine alla cannella e farle raffreddare su una griglia.

Questa e altre ricette su fooby.ch

