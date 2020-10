Un sapore unico! Con i funghi ­incanterai i tuoi ospiti

Lui rispose: «Fungo!». Noi umani non possiamo ripararci sotto ai funghi, ma sicu­ramente possiamo apprezzarne il sapore speciale.

C’è fungo e fungo! Variano la forma e i colori, e non tutti sono commestibili. Quelli buoni, però, sono una goduria per il palato. I funghi da coltura sono in commercio tutto l’anno, mentre quelli selvatici, come i gallinacci e i porcini, possiamo trovarli freschi solo tra la fine dell’­estate e la prima parte dell’autunno. Cercarli da sé nel bosco è un’­altra possibilità ed è anche divertente, ma conviene avere ottime conoscenze micologiche e fare controllare il bottino a un esperto ufficiale. Ci sono infatti molte specie eduli che assomigliano come gocce d’acqua a funghi velenosi.

Per la pulizia prima della preparazione è consigliabile usare un pennello, uno straccetto oppure un coltello. Non lavarli, perché altrimenti i funghi si gonfiano di acqua. È inoltre importante consumarli sempre cotti, affinché siano digeribili.





Qualità di funghi

Raccolti nel bosco o coltivati, i funghi sono un ingrediente molto versatile. Grazie al loro aroma intenso possono arricchire tante pietanze. Porcini

Con loro consistenza compatta e il sapore eccelso, sono i re dei funghi. Sono ottimi in padella oppure come ingrediente di zuppe, ­risotti e piatti a base di selvaggina. Champignon

I più comuni in commercio, hanno un leggero sapore di noci e sono perfetti sui rösti, nelle omelette, per le salse o anche nelle ­insalate. Gallinacci

Hanno un gusto un po’ pepato, fruttato e una consistenza soda. Sono deliziosi con la carne, la pasta o nelle salse.



Pizzette ai funghi

Per 20 pezzi ci vogliono

olio

300 g funghi misti (ad es. cardoncelli, gallinacci), a pezzi

1 spicchio d’aglio, spremuto

3 rametti timo, le foglie sminuzzate

½ c.no sale

un po’ di pepe





800 g pasta per pizza

150 g mozzarella grattugiata

2 rametti timo, le foglie sminuzzate



Ecco come fare:

Funghi: in una padella scaldare l’olio. ­Rosolare i funghi poco alla volta per ca. 3 min., quindi toglierli dalla padella. Abbassare il ­fuoco, unire l’aglio e il timo, cuocere a fuoco basso per ca. 1 min., quindi unire nuovamente i funghi e condire. Pizzette: dividere la pasta in ca. 20 ­por­zioni, formare delle palline, disporle su due placche rivestite con carta da forno e ­appiattirle leggermente. Cospargere con i funghi, il formaggio e il timo. Cottura: cuocere per ca. 15 min. nel ­forno termoventilato preriscaldato a 220 °C.

