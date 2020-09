Le curiosità dietro il caffè

Un’invenzione da premio Nobel? Peccato che non possiamo tornare al IX secolo per premiare l’anonimo pastore di capre che, stando alla leggenda, avrebbe scoperto le virtù della pianta nella regione di Kaffa, nell’odierna Etiopia. Si dice che avesse notato che le sue bestie diventavano più attive quando divoravano certe bacche rosse.



Questa bevanda portentosa ci tiene svegli durante le lezioni noiose, ci salva dopo le notti turbolente e ci coccola nei giorni freddi.

I linguisti dibattono sull’etimologia della parola «caffè». Certo, viene dal nome arabo della bevanda, qahwah, ma che il termine risalga alla regione di Kaffa non è accertato. Tra l’altro in arabo la pianta si chiama bun, che in inglese ha dato origine a coffee bean per designare i chicchi, anche se il caffè non ha nulla a che vedere con i fagioli.

Il paese più assetato di caffè è la Finlandia, con un consumo medio di dodici chili annui a testa. Con quasi otto chili pro capite, gli svizzeri si trovano al settimo posto, ma sono addirittura in cima alla classifica per quanto riguarda le esportazioni. La Svizzera che esporta caffè?! Ebbene sì. Non viene coltivato qui, ma è da noi che si sono insediate sei fra le princi­pali aziende di commercio di caffè.



Caffè freddo orientale

PER 4 bicchieri CI VOGLIONO

6 dl caffè, caldo

2 c. zucchero

4 capsule di cardamomo, schiacciate

4 grani di pepe, schiacciati

1 bastoncino di cannella, dimezzato

½ stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza,

i semi messi da parte

cubetti di ghiaccio

Per 4 bicchieri da ca. 2 dl l’uno

ECCO COME FARE

1. Caffè aromatizzato: mescolare il caffè caldo con lo zucchero e con tutti gli ingredienti fino ai semi di vaniglia inclusi, quindi lasciare in infusione per ca. 10 minuti.

2. Caffè freddo: riempire i bicchieri con i cubetti di ghiaccio, versarvi il caffè filtrato attraverso un colino e servire subito.

