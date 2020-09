Rendi le tue pietanze più saporite e morbide grazie alla marinatura

Ecco perché la finale di Champions è un’eccellente occasione per accendere il grill.

Se la serata va male può essere per due motivi: ha vinto la squadra avversaria o la grigliata non era buona. Per il primo problema non si può fare granché. A meno di darsi alle mazzette. Ma ci vuole una bella dose di disonestà e parecchia grana. Influenzare l’esito della grigliata è molto più semplice. Comprando prodotti di qualità si è già a metà dell’opera, poi però ci vuole anche una marinata all’altezza. A chi piace sperimentare consigliamo di tenere conto del disegno a fianco, così da azzeccare le proporzioni.



Conviene preparare la marinata già il sabato, così domenica ci si concentra sulla cottura e sulla finale di Champions. Il tempo minimo di marinatura è di 2 ore, ma per un risultato al top è meglio una notte intera in frigo. In seguito si raschia via la marinata dalla superficie, si mette il sale e finalmente si adagia sulla griglia rovente.



Zucca alla griglia con ali di pollo

Per 4 persone ci vogliono

2 c. di olio d’oliva

1 cipolla, tritata grossolanamente

1 spicchio d’aglio, tritato grossolanamente

150 g di albicocche, snocciolate, tagliate a spicchi

1 c.no di zucchero

½ dl di vino bianco

½ c. di senape a grani interi

¼ di c.no di sale

un po’ di pepe





12 ali di pollo, (ca. 800 g)

1 c.no di sale





600 g di zucca BBQ (con marinata alla paprica), a spicchi

90 g di rucola

2 albicocche, a spicchi

Ecco come fare

1. Salsa: in una pentolino scaldare l’olio. Imbiondirvi la cipolla e l’aglio, unire le albicocche e lo zucchero e lasciar insaporire per ca. 5 minuti. Sfumare con il vino, coprire con un coperchio e far sobbollire per ca. 10 min. a fuoco basso. Frullare, unire la senape, mettere metà della salsa da parte e condire l’altra metà.

2. Ali di pollo: mescolare le ali di pollo con la salsa messa da parte, quindi coprire e lasciar marinare in frigo per ca. 2 ore.

3. Grigliare (grill a carbonella, a gas o elettrico): eliminare la marinata in eccesso dalle ali di pollo, salarle e grigliarle a coperchio chiuso e a fuoco medio o a temperatura media (ca. 200 °C) per ca. 20 min. girandole una o due volte. Grigliare anche la zucca per ca. 10 minuti.

4. Impiattare: disporre le ali di pollo, la zucca, la rucola e le albicocche su un piatto da portata e condire con la salsa restante.





