Per un 1° agosto ancora più buono

Per le occasioni speciali servono piatti speciali. Sicuramente l’avrà pensato anche la dirigenza dell’Associazione mastri panettieri-confettieri (PCS) che nel 1959 ha messo in vendita per la prima volta i panini del 1° agosto (cfr. ricetta). Questi dorati panini lievitati, che pesano dai 90 ai 240 grammi e con le tipiche punte ai quattro angoli, sono pian piano diventati un vero e proprio simbolo gastronomico nel nostro Paese. Decorati con le piccole bandiere svizzere, tutti gli anni aspettano i clienti affamati.

I panini del 1° agosto sono nati 68 anni dopo la decisione di festeggiare in questa data la nascita della Confederazione. Solo nel 1891, in occasione del 700° anniversario della fondazione della città di Berna e della festa dei 600 anni della Confederazione, è stato finalmente fissato il giorno ufficiale. Ma ora basta con le lezioni di storia: qui parliamo di cucina. Farcendoli per bene, renderete i vostri panini del 1° agosto ancora più speciali. Un’altra idea potrebbe essere disporre dei crostini a forma di croce svizzera su una zuppa estiva di colore rosso. O cosa ne direste di una bella (seppur non proprio tradizionalmente svizzera) insalata di pomodori e mozzarella? Utilizzando pomodorini cherry tagliati a metà e mozzarelline è possibile creare una perfetta bandiera svizzera su ogni piatto.

Svizzerissima e perfetta per le giornate calde è invece l’insalata di wurstel. In quanto salsiccia nazionale, il cervelat è naturalmente un must. Il formaggio invece dipende dal gusto personale proprio come la decisione se mantenersi su una versione tradizionale con solo wurstel e formaggio o se guarnirla anche con cetrioli, pomodori, rafano o ravanelli. Per il dessert, meglio tornare sui colori nazionali: bianco e rosso. Una torta di fragole o di lamponi guarnita con una croce svizzera di panna montata o quark farà la felicità di amici e famigliari.



