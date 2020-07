Croccanti, di colore verde brillante e incredibilmente versatili

I piselli possono essere molto più di un semplice contorno. Sono ad esempio perfetti per l’insalata che può essere rustica con dadini di pancetta croccante oppure leggera e rinfrescante con menta e limone tagliati sottili. Molte erbe aromatiche si sposano perfettamente con i piselli: non solo il dragoncello ma anche il basilico, il prezzemolo e il crescione.

Se decidete di acquistare i piselli freschi, dovrete per prima cosa liberarli dal baccello. Vi sembrerà di generare una montagna di rifiuti ma non deve essere per forza così: se decidete di preparare una zuppa di piselli, anche i baccelli possono essere bolliti insieme ai piselli e il tutto va poi passato nel passe-vite. In questo modo le pellicine, così fastidiose da masticare, vengono eliminate. I piselli sono cotti dopo soli tre o quattro minuti in acqua bollente. Aggiungendo una presa di zucchero oltre al sale, è più facile mantenere il colore verde brillante. Passarli poi in acqua gelata assicura che questa verdura mantenga tutta la sua croccantezza. Anche i germogli di piselli sono una vera delicatezza. È possibile gustarli crudi in numerosissime combinazioni oppure, come fanno in Asia, cotti al vapore e conditi con aglio.

Un’altra accoppiata vincente in cucina sono i piselli e le uova. Provate ad esempio a preparare una frittata con i piselli (cfr. ricetta). Questa verdura croccante dona una consistenza meravigliosa a questa soffice specialità nonché naturalmente un sapore indimenticabile. L’ingrediente chiave di questa ricetta è il curry che si armonizza alla perfezione con i piselli. In cucina i piselli sono un ingrediente estremamente versatile: in crema per condire pesce o crostacei bolliti o arrosto, nel risotto con pinoli arrostiti, con una salsa alla panna sulla pasta o insieme alle patate per lo speziato piatto indiano «samosas». E questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi. Non è quindi un caso che i piselli siano parte della nostra dieta da più di 2500 anni.



Ricetta: Frittata con piselli

