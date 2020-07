Preparatevi per la serata grill perfetta!

Chi non preferisce mangiare all’aperto durante le calde giornate estive? E cosa c’è di meglio di una bella serata grill con tutti gli annessi e connessi? Le salsicce, che siano di vitello, maiale o agnello, non possono certo mancare. Non accontentatevi però di mangiarle sempre allo stesso modo. Interpretate ogni piatto in maniera creativa! Ci sono innumerevoli possibilità come ad esempio un raffinato spiedino di salsiccia, peperone e pomodorini cherry marinato con sciroppo d‘acero, cannella e peperoncino (cfr. ricetta).



Per tutti i tipi di spiedini, vale la regola generale: prima di mettere gli spiedi di legno sul fuoco, immergeteli in acqua per circa mezz’ora così non si anneriranno. Se lasciate marinare un grosso taglio di carne per diverse ore, è meglio non aggiungere il sale alla marinatura poiché assorbe umidità dalla carne. I tagli migliori per la griglia sono quelli con una buona percentuale di grasso come ad esempio un buon collo di maiale, una coscia di pollo disossata, una bistecca rib-eye o un paio di cotolette di agnello. Per un intero pollo o un arrosto, occorre una fonte di calore indiretta oppure la carne potrebbe bruciare.



Se invece preferite il pesce, le varietà con carne soda e relativamente grassa come il salmone o la trota sono le migliori. Le speciali pinze per pesce o un semplice foglio di alluminio da piazzare sulla griglia facilitano decisamente la preparazione. Anche i vegetariani e i vegani possono godersi la serata grill grazie a un po‘ di creatività. Verdure e funghi misti in cartoccio con olio d’oliva, erbe aromatiche e feta hanno ad esempio un sapore fantastico. Halloumi, uno speciale formaggio da grigliare proveniente dal vicino Oriente, polpette di miglio, tofu e pomodori ripieni sono eccellenti se arrostiti sul grill. Manca solo una selezione di insalate estive come contorno.



Fooby

Ricetta: Spiedini di bratwurst di vitello marinati

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby