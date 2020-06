Tentazione rossa a cui nessuno può resistere

Qual è il vostro modo preferito di mangiare le fragole? Una Coupe Romanoff con gelato di vaniglia? Una pavlova? Una cheesecake? Nella macedonia? Con il pepe verde? Con l’aceto balsamico? Con il cioccolato? Con il mascarpone? Non importa quale sia la vostra variante preferita, i dessert con le fragole danno il meglio di sé quando sono preparati con fragole fresche e sode coltivate localmente. Per i britannici, non c’è nulla di meglio delle fragole con la panna.

Le fragole con panna liquida sono un classico del torneo di tennis di Wimbledon e durante la settimana del torneo gli spettatori consumano in media 27 000 chilogrammi di fragole e 5000 litri di panna. Il sito web Foodpairing.com mostra una lista davvero lunga di ingredienti che si sposano a meraviglia con le fragole: ad esempio il parmigiano ma anche sgombro, trota, pollo, agnello, speck, capperi, cetrioli e basilico. Gli scienziati addetti a creare gli abbinamenti consigliati analizzano i talvolta molto complessi profili aromatici dei singoli ingredienti e cercano quindi paralleli con altri prodotti. Il motivo per cui le fragole si sposano bene ad esempio con il basilico è che entrambi hanno note aromatiche di agrumi. La combinazione classica con il cioccolato amaro si basa invece sull’aroma tostato che accomuna i due prodotti.

Il paradiso svizzero delle fragole è il Canton Turgovia: la stagione delle fragole turgoviesi inizia a metà aprile e dura fino a settembre. Ci sono varietà precoci, medio-precoci, medio-tardive e tardive. Le fragole mature si riconoscono immancabilmente dal profumo. Il colore può essere più o meno intenso a seconda della varietà. Poiché le fragole non continuano a maturare dopo il raccolto, è meglio riporle in frigorifero dove si conservano per due o tre giorni se poste una accanto all’altra e coperte con una pellicola trasparente. Se volete preparare un succo, una purea o una composta di fragole, una spruzzata di succo di limone vi permetterà di mantenere una colorazione rossa più brillante. Nonostante il sapore intenso, le fragole sono povere di calorie (32 Kcal/100 g). Potete mangiarne quante ne volete. La purea di fragole trasforma in un batter d’occhio vino, champagne e prosecco in un rinfrescante drink estivo e bastano poche fragole per dare un tocco particolare alle boule.



