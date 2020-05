La magia dell’oriente sulla tua tavola

In Europa, la cucina libanese è conosciuta principalmente grazie alla «mezze» ossia un piatto composto da tanti piccoli antipasti. La varietà della mezze non conosce limiti e va dalle creme spalmabili come hummus (purea di ceci condita con spezie orientali) e labneh (cremoso yogurt filtrato) fino al kibbeh, croccanti polpette al forno composte da bulgur e carne macinata che spesso vengono raffinate grazie all’aggiunta di pinoli.

Poi ci sono le insalate tipiche: tabulè (prezzemolo liscio tritato, pomodori a cubetti, menta, succo di limone, olio d’oliva e un tocco di bulgur) o fatoush (insalata a foglie con pomodori, cetrioli, menta e prezzemolo liscio servita con un croccante pane piatto saltato in padella). Il condimento tradizionale è composto da olio d’oliva, succo di limone, melassa di melograno e sommacco, una spezia rossa e rinfrescante dall’aroma acidulo molto amata in tutta l’area del Mediterraneo orientale. La cucina libanese dà molta importanza alla giusta percentuale di sapore acidulo. Il succo di limone ad esempio trasforma una semplice zuppa di lenticchie in una vera delicatezza e fa sì che i piccoli bigné salati ripieni di spinaci abbiano un sapore particolarmente delicato.

Anche la menta non viene utilizzata solo per dare un tocco raffinato alle insalate: porta invece la sua freschezza anche in stufati e piatti a base di carne. Uno dei piatti più amati sono le zucchine ripiene di riso e carne macinata cotte a fuoco lento nel sugo di pomodoro. Le patate fritte sono naturalmente molto amate in questo Paese che un tempo era sotto la dominazione francese ma nulla può competere con la batata harra, patate al forno dorate con peperoncino, aglio e coriandolo. Il loro segreto è la combinazione tra la croccantezza delle patate al forno e gli accenti aspri, piccanti e freschi. La batata harra è il contorno perfetto per il kebab, un piatto speziato alla perfezione a base di carne di agnello, manzo o vitello.

Ricetta: Hummus

