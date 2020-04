Gusto e storia

La Pasqua è l’occasione perfetta per un lauto pasto in famiglia. E cosa c’è di più adatto all’occasione di un succoso arrosto di agnello? Puoi condire la carne con aglio, timo o rosmarino ma anche con aglio orsino, che in questi giorni riempie i nostri boschi con il suo profumo. Se, insieme alla carne, inforni anche patate, cipolle e verdure, avrai anche il tuo contorno bell’e pronto.

Il fatto che a Pasqua il piatto tradizionale sia l’agnello, deriva da un’antica usanza cristiana. L’agnello, simbolo di innocenza e purezza, rimanda alla morte di Gesù Cristo ma rappresenta anche una nuova vita e quindi la rinascita che festeggiamo con la Pasqua. La carne di agnello utilizzata per il pranzo pasquale ha inoltre un sapore particolarmente aromatico poiché gli agnelli non si nutrivano più di solo latte ma anche di erba. Se tu e i tuoi ospiti non riuscite a mangiare un intero gigot d’agnello, puoi conservare la carne in frigo e mangiarla fredda il giorno dopo tagliandola a fette sottili e condendola con una vinaigrette di erbe: il brunch perfetto! Vedrai, è deliziosa quanto l’arrosto caldo!

Oltre all’arrosto di agnello, per Pasqua su molte tavole si trova anche un agnello fatto di semplice pasta dolce a base di burro, zucchero, uova, farina, latte, zucchero vanigliato, lievito e un pizzico di sale. Il classico dolce di Pasqua è tuttavia la crostata di Pasqua che alcuni preparano con il riso. Le prime ricette risalgono a molti secoli fa. La prima testimonianza scritta in Svizzera è del 1598 e si trova nel «libro delle deliziose nuove ricette» di una certa Anna Wecker. Nel 1529, la basilese Magdalena Platter preparava il ripieno per la sua crostata di Pasqua con formaggio Ziger e fichi. Già allora, l’uvetta, ancora tanto amata, faceva parte delle ricette. Al giorno d’oggi è usanza decorare la crostata con la sagoma di un coniglio pasquale utilizzando zucchero a velo e una sagoma di cartoncino.



Fooby

Ricetta: Crostata di Pasqua

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby