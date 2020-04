Deliziose vitamine per combattere la noia

Uno dei piatti a base di verdure più saporiti in assoluto è la «Leipziger Allerlei» che si potrebbe tradurre come «verdura mista di Lipsia». Menzionato per la prima volta in un documento del 1745, questo piatto unisce delizie dei campi, del bosco e dei fiumi. La base di questo classico della cucina tedesca sono le croccanti verdure primaverili: piselli, carote, cavolfiori e asparagi bianchi. Vengono quindi aggiunti spugnole, gamberi di fiume, gnocchetti di semola e una salsa alla panna insaporita con granchio. L’elemento più importante per la riuscita della Leipziger Allerlei? Tutte le verdure vanno cucinate separatamente così che tutte abbiano la giusta consistenza. Questa piccola astuzia funziona in effetti con numerosi altri piatti a base di verdura i cui ingredienti hanno tempi di cottura differenti. Un piatto più semplice, ma non per questo meno gustoso, sono le carote Vichy.



Le carote novelle a mazzo sono le migliori per preparare questo piatto. Le carote Vichy devono il loro aroma particolarmente dolce e la tipica lucentezza all’aggiunta di zucchero durante la doratura. La ricetta originale prevedeva l’utilizzo di acqua minerale proveniente dalle sorgenti delle terme curative di Vichy per bagnare le carote da cui deriva anche il nome della specialità. Naturalmente questo cambia poco o nulla a livello di risultato finale. Prova invece ad utilizzare il succo di carota al posto dell‘acqua. È ciò che fanno molti cuochi stellati per preparare le carote Vichy. Il cavolfiore è invece perfetto per essere cotto al forno. Sia arrostito intero e poi servito con una salsa a base di tahini e yogurt che diviso in rosette e condito con melagrana e nocciole.



Cosa ne direste invece dei cipollotti grigliati? Per prepararli, marinare le verdure in un misto di olio di oliva, sale e pepe per poi lasciarle cuocere sulla griglia per quindici minuti. Non dimenticare di girarle! I cipollotti possono naturalmente essere anche fatti saltare in una padella ben oliata. L’olio che hai usato per la marinatura può poi essere usato come base per preparare un condimento adatto. Basta aggiungere ciò che più ti piace: olive tagliate a pezzetti, peperoncini o erbe aromatiche e, per un tocco asprigno, una spruzzata di succo di limone. Il rabarbaro è incredibilmente versatile. È perfetto non solo per i dolci ma anche per i piatti salati. È ad esempio un contorno perfetto per la carne di maiale o per le tarte flambée (cfr. ricetta).



