Trinciare la carne è un’arte che si può imparare

Sorprendi i tuoi ospiti con un piatto principale tagliato direttamente in tavola. I grandi tagli di carne si prestano perfettamente ad essere trinciati e farlo in tavola dona un tocco di convivialità in più a tutto il pasto. Non hai abbastanza confidenza per provare a trinciare la carne davanti a tutti? Non preoccuparti! Anche tu puoi imparare a trinciare un pollo o un’anatra con la stessa eleganza di un professionista della ristorazione. Avrai però bisogno degli strumenti giusti: innanzitutto, un coltello trinciante sempre ben affilato e con la lama che diventa più sottile verso la punta. La lama deve scivolare attraverso la carne quasi senza sforzo. Il partner perfetto del coltello trinciante è il forchettone: dotato di due lunghi denti, è perfetto per tener ferme le pietanze.

Ora manca solo il tagliere adatto: deve essere grande a sufficienza e avere una scanalatura lungo tutto il bordo per raccogliere i liquidi della carne. Il legno è sempre il materiale migliore poiché ha anche proprietà antibatteriche. Mentre tagli, fai attenzione che il tagliere non traballi o scivoli. Un tappetino antiscivolo e una superficie piana sono di grande aiuto.

Prima di cominciare a trinciare un grosso arrosto di pollame, dovresti studiare un pochino l’anatomia dell‘animale. In questo modo sarai in grado di valutare dove si trovano le principali ossa e articolazioni. Appoggia il pollo sul dorso e taglia entrambe le ali lungo le articolazioni. Per le cosce, si procede esattamente allo stesso modo. Per dividere il petto, la carne va tagliata parallelamente allo sterno. “How-to” di Fooby propone un guida video facile e intuitiva.

La Champions League della trinciatura si è tenuta al ristorante Hôtel de Ville a Crissier insignito con tre stelle Michelin. Il leggendario maître del ristorante, Louis Villeneuve, ha impiegato solo due minuti per trinciare alla perfezione un arrosto di anatra preparato a regola d’arte con la pelle lucente e croccante. Dietro a questo exploit ci sono tuttavia oltre quarant’anni di esperienza.



Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

