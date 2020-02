Sua maestà la salsiccia

Tra il lago Lemano e il Bodensee e tra Chiasso e Basilea, esistono oltre 400 varietà di salsicce. Queste fanno parte della vita quotidiana di grandi e piccini e sono una parte importante della nostra tradizione culinaria. Cosa sarebbe una passeggiata scolastica senza cervelat infilzato su un bastoncino e cotto sul fuoco? E una partita di calcio senza bratwurst alla griglia? Sul cervelat esiste addirittura un libro, “Cervelat – die Schweizer Nationalwurst” che contiene 20 ricette fantasiose create dallo chef Beat Caduff.



I bavaresi hanno inventato la salsiccia più famosa del mondo, il weisswurst; il Kalberwurst di vitello glaronese, che si sposa alla perfezione con la composta di prugne secche e la salsa di cipolle, e il Siedwurst di manzo appenzellese, che si gusta di solito con passata di mele e hörnli al formaggio, sono altrettanto deliziosi. Il Canton Grigioni è invece il regno della Salsiz, la risposta rettangolare al salame italiano. Con carne di maiale, manzo, agnello o selvaggina, generalmente essiccato all’aria e sempre molto aromatico, arricchisce numerosissime specialità grigionesi tra cui soprattutto i capuns, prelibatezza irresistibile per i gourmet che visitano le montagne. Il modo migliore di gustarlo è tuttavia così com’è: su un tagliere con un po‘ di formaggio di montagna e accompagnato da qualche fetta di pane fresco. I buongustai della svizzera occidentale puntano invece tutto sul saucisson che con crauti e patate bollite diventa una vera e propria delizia culinaria ma che si abbina perfettamente anche al Papet vaudois con porro, vino bianco, panna e patate.



La salsiccia ticinese più conosciuta è invece la luganiga: preparata con carne di maiale tritata grossolanamente e pancetta, è generalmente insaporita con aglio, pepe, cannella e noce moscata. È perfetta in padella e grigliata ma anche come ingrediente saporito per pasta e risotti: basta sgranare la salsiccia levandola dal budello e cuocerla così finché non si forma una deliziosa crosticina. Se volete imparare a preparare le salsicce in casa, guardate il video How-to su Fooby.ch. Grazie ai pratici consigli e trucchetti, preparerete delle vere e proprie delizie in men che non si dica.



