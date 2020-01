Felicità culinaria da gustare col cucchiaio

La base per una buona zuppa è un brodo sostanzioso che può essere sia di verdura che di pollo, di manzo, di pesce o di crostacei. La cosa migliore è tenerne un po‘ di scorta nel congelatore: congelandolo nella forma per i cubetti di ghiaccio, resta già suddiviso in pratiche porzioni. Con la giusta base, è possibile preparare innumerevoli zuppe in pochi minuti. Il brodo di pollo ad esempio è ottimo per il Tom Kha Gai tailandese che viene preparato con ingredienti particolari come latte di cocco, foglie di combava, citronella, galanga o peperoncino. Grazie al latte di cocco, la zuppa resta comunque dolce anche utilizzando una varietà di peperoncino particolarmente piccante. Il brodo di pollo è però perfetto anche per preparare la classica crema di pollo con tuorlo, panna e vino bianco. Se vi piace il sapore del brodo di pollo o di manzo, dovreste provare ad aggiungerci solo qualche ingrediente classico: tagliolini di crespelle alle erbe, gnocchetti di semola, di midollo o di fegato e uovo sbattuto danno un tocco magico e rendono anche il brodo leggero una vera prelibatezza. Se occorre qualcosa di più sostanzioso, la zuppa di cipolla gratinata fa al caso vostro. A seconda dei gusti, potete utilizzare brodo di carne o di verdure. Il punto clou è tuttavia la crosta croccante fatta di pane bianco e formaggio che ha reso così famosa questa specialità francese.



Aspro e piccante sono i sapori che distinguono il Tom Yam Gung, una zuppa tailandese preparata con brodo di gusci di gamberi arrostiti e bolliti a cui viene poi aggiunta una generosa porzione di peperoncino e succo di limetta. Anche la zuppa Szechuan cinese è facile da preparare: l’aspro e il dolce in questo caso provengono rispettivamente dall’aceto di riso e dalla salsa sweet chili nonché dalla salsa di soia dolce. O cosa ne direste di un bel minestrone? Anche in inverno ci sono molte verdure adatte: verza, sedano e carote ad esempio. Inoltre, i pomodori maturi conservati in scatola sono fortunatamente disponibili tutto l’anno. Per le salse e le zuppe, i pomodori in scatola sono migliori di quelli freschi. Per rendere il minestrone veramente sostanzioso, aggiungete dei fagioli borlotti lasciati a bagno nell’acqua per una notte. Inoltre, potete arricchirlo liberamente con avanzi di pasta, riso o risotto. La nostra zuppa di carote e cocco con curry e semi di mais (cfr. ricetta) porta invece in tavola sapore esotico, vitamine e tanto gusto. L‘olio di sesamo e le arachidi salate aggiungono anche un tocco nocciolato.



Deposit

Ricetta: minestra di carote e cocco

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale.

Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Deposit