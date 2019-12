Ogni paese ha le sue prelibatezze

Capodanno sta arrivando e ancora non sai cosa servire ai tuoi ospiti come spuntino di mezzanotte? Lasciati ispirare dalle tradizioni dei tanti Paesi del mondo! Per i messicani ad esempio, i tamales sono immancabili per festeggiare il nuovo anno. Si tratta di involtini di pasta di mais ripieni di carne, formaggio o verdura e avvolti in una foglia di banano che vengono cotti al vapore e serviti all’interno della foglia stessa. Il fingerfood perfetto!

O cosa ne diresti di un San Silvestro alla giapponese? In Giappone, durante l’ultimo giorno dell’anno si mangiano tradizionalmente i toshikoshi-soba. “Toshikoshi” significa “passaggio all’anno nuovo” e i soba sono semplicemente sottili spaghetti di grano saraceno che possono essere serviti freddi con un tocco di dashi o anche caldi con diversi ingredienti. Secondo la tradizione, questi lunghi spaghetti simboleggiano una lunga vita. È buona educazione sorbirli rumorosamente, non importa se sono caldi o freddi. Anche i mochi sono molto amati. Si tratta di palline di riso glutinoso e si fa addirittura a gara per vedere chi ne mangia di più. Talvolta con conseguenze fatali: capita che le persone soffochino a causa dei mochi.

In Italia, il piatto tradizionale è il cotechino con le lenticchie. Poiché le lenticchie assomigliano a piccole monete, si dice che portino ricchezza a chi le mangia a Capodanno. In Svezia, a San Silvestro si mangiano aringhe cucinate in molti modi: marinate in salsa salata o dolce, con erbe aromatiche, aglio, cipolla o barbabietola. In tavola non mancano nemmeno le kötbullar (le famose polpette di carne) e vari vol-au-vent. In Grecia, per festeggiare la fine dell’anno si prepara la vasilopita: una torta con succo d’arancia e scorza di arancia e limone in cui viene nascosta una moneta. Proprio come nella corona dei re Magi. Tradizioni simili si trovano anche in altri Paesi dell’Europa sudorientale. Naturalmente, potreste anche appoggiarvi alla tradizione svizzera: la corona per l‘aperitivo. Nella nostra variante creativa (cfr. ricetta), la corona è arricchita con una pasta di noci arrostite, scorza e succo di clementina, formaggio fresco, prezzemolo e pepe della Tasmania.



