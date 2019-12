Come diventare un mago dei biscotti

Ti consigliamo innanzitutto di togliere dal frigorifero, un’ora prima di infornare, sia burro sia uova: infatti, a temperatura ambiente si amalgamano meglio con il resto degli ingredienti. Fa eccezione l’impasto brisée, ad esempio quello utilizzato per i kipferl alla vaniglia. Una volta pronto, l’impasto va coperto e conservato in frigorifero per un’ora; in questo modo diventerà compatto e sarà più semplice stenderlo in modo omogeneo. E anche tagliare la frolla con gli stampini sarà un gioco da ragazzi.

Invece di cospargere il piano di lavoro e il mattarello con la farina, potrai stendere l’impasto in un sacchetto per il congelatore già tagliato oppure tra due strati di carta forno. Un’altra soluzione è invece di avvolgere il mattarello nella pellicola trasparente per evitare che l’impasto si attacchi. Un’aggiunta eccessiva di farina, infatti, può alterare il sapore dei tuoi biscotti.



Molto importante, inoltre, è impostare la cottura a forno ventilato oppure a forno statico, per far sì che i tuoi biscotti presentino un colore omogeneo. Dopo la cottura, ti consigliamo di spostare i biscotti su una griglia così da farli raffreddare: la teglia, infatti, conserva ancora per un po’ di tempo il calore di cottura e i biscotti potrebbero diventare troppo scuri sul fondo. La trasposizione dalla teglia alla griglia risulta ancora più semplice preparando i biscotti su carta forno o su un foglio in silicone.

Ti consigliamo inoltre di conservare i biscotti in un contenitore con chiusura ermetica per preservare a lungo la loro freschezza e la loro friabilità. Posizionando inoltre un pezzo di carta forno fra uno strato e l’altro, ti assicurerai che i biscotti non si attacchino fra di loro. Se invece le stelle di cannella e i dolcetti di panpepato si sono induriti, basta mettere una mela nel contenitore per due giorni e i biscotti riacquisteranno la loro morbidezza.



Arrivato il momento delle decorazioni, non è soltanto necessario armarsi di tanta fantasia, ma anche di un po’ di pazienza: solamente una volta raffreddati del tutto potrai iniziare a decorare i tuoi biscotti ricoprendoli di cioccolato liquido o di glassa. E, a proposito di glassa, c’è un modo semplicissimo per separare gli albumi dai tuorli: basta rompere l’uovo in un piatto fondo e «risucchiare» il tuorlo utilizzando l’apertura di una bottiglia di plastica vuota. Sebbene sembri una sfida, il risultato è perfetto: così facendo non dovrai più combattere con albumi che non si montano a causa di residui di tuorlo.



Stelle alla cannella e cioccolato bianco

