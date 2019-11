«Tutti possono preparare la propria pasta fatta in casa»

La sfoglia dei ravioli e dei tortellini di Claudio Del Principe è sottilissima. Guardandoli, si potrebbe pensare che l’autore abbia dedicato tutta la vita a perfezionarsi. Un tempo tuttavia, preparare la pasta in casa era un’arte che incuteva rispetto anche a lui. «Chi decide di preparare la pasta fatta in casa deve mettere in contro che all’inizio un paio di cose non andranno come previsto. Tuttavia, sono generalmente errori facili da correggere per la volta successiva. E la sensazione di imparare pian piano è davvero meravigliosa», ha spiegato oggi Del Principe. «Se avessi saputo quanto erano irrilevanti gli ostacoli e quanto invece grande la soddisfazione, avrei cominciato ben prima.» Il basilese di origini italiane ne è convinto: chiunque può fare la pasta in casa.

Che siano pappardelle, cappellacci, garganelli, agnolotti, trofie o orecchiette, nelle 256 pagine splendidamente illustrate del suo libro «A mano», Del Principe spiega con precisione quali astuzie usare e quale condimento si sposa al meglio con ogni tipo di pasta. «Creare la propria pasta a mano è davvero una sensazione fantastica. Mi sento di nuovo bambino», spiega l’autore che tutte le domeniche sedeva accanto a sua madre in cucina e la aiutava a preparare la pasta. Ai principianti consiglia di impastare a lungo la pasta a mano e infine di stenderla con un mattarello. «A partire dalle grandi sfoglie rotonde è poi possibile tagliare diversi formati, dalla pasta lunga fino ai piccoli quadratini per la pasta in brodo.»

Per preparare la pasta per una persona occorrono solo un uovo, 100g di farina, un tagliere e un mattarello, spiega Del Principe. Altri strumenti, come ad esempio una complicata e costosa macchina per la pasta, sono superflui. Come superficie di lavoro basta un normale tavolo di legno. Se vuoi scoprire di più sull’arte culinaria di Claudio Del Principe, puoi seguirlo su Instagram (claudio_anonymekoche) o leggere il suo blog (anonymekoeche.net).



Ricetta: Orecchiette con burrata siracusana

