L’oro giallo in cucina

Nessun frutto del sud è importante in cucina quanto il limone. Il sapore non si nasconde solo nel succo aspro e fruttato ma anche, e soprattutto, nella buccia gialla. Quest’ultima contiene un olio essenziale che dà quel tocco in più a torte e crostate. La scorza di limone è inoltre molto apprezzata nei piatti saporiti in particolare, ad esempio, nella gremolada. Questa miscela di erbe tipica della cucina italiana, che combina scorza di limone, aglio e prezzemolo liscio, viene utilizzato per insaporire piatti come gli ossibuchi. Aggiungendo la scorza di limone all’olio di oliva, questo acquisisce un aroma particolare e un tocco fresco. Questo olio è particolarmente indicato per l’insalata di frutti di mare o il pesce.

Nella cucina marocchina, il limone sotto sale è utilizzato come contorno per diversi piatti saporiti. Grazie alla conservazione sotto sale, la scorza perde il retrogusto amaro. La polpa di limone è un ingrediente perfetto per i sandwich al salmone perché offre la perfetta controparte aspra al grasso del pesce. I limoni migliori provengono dal Sud Italia. I limoni di Amalfi, che devono il loro nome alla costa amalfitana dove crescono, sono circa due o tre volte più grandi dei classici limoni e la scorza e il succo hanno un sapore particolarmente intenso. Tra la buccia esterna gialla e la polpa, si trova una buccia interna bianca. Nei limoni di Amalfi, questa parte è perfettamente commestibile e non è nemmeno amara. Ecco perché questi limoni possono essere mangiati interi o ad esempio cotti al forno. Una delle ricette più conosciute è stata ideata dallo chef star della TV britannica e autore di libri di cucina Jamie Oliver: il limone di Amalfi svuotato e farcito con pomodorini cherry, basilico, mozzarella di bufala, filetti di acciuga e peperoncino.

Il limone proviene originariamente dalla Cina. La popolazione cinese lo coltivava già nel decimo secolo avanti Cristo. Questa bomba di vitamine dal colore così brillante è poi stata esportata attraverso l’odierno Iran verso la Grecia e il mondo arabo. In Europa centrale, il limone è arrivato solo dopo le crociate. Grazie al sapore rinfrescante e all’asprezza stimolante, il succo di limone viene utilizzato per creare numerose bevande: si trova infatti nelle limonate ma anche nei tè e nei cocktail.

Ricetta: Crostata di limone

