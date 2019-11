È lei a preparare i migliori cocktail del mondo

Cinquantatré dei migliori bartender del pianeta si sono riuniti in settembre in Olanda e in Scozia per partecipare all‘annuale World Class Bartender. La vittoria nella grande finale di Glasgow se l’è assicurata la trentenne Bannie Kang di Singapore. Sudcoreana di nascita, Bannie ha stupito la giuria composta da vincitori delle precedenti edizioni, esperti pluripremiati di mixology, autori di libri sui cocktail e giornalisti specializzati grazie alle sue creazioni a base di single malt whisky e gin. «È stata un’esperienza fantastica. Mi sono divertita moltissimo anche se è stato davvero faticoso. Vorrei fare i complimenti a tutte le finaliste e i finalisti. Hanno mixato tantissimi drink incredibili e avrebbero meritato tutti di vincere il titolo», ha dichiarato la vincitrice che ora potrà viaggiare per il mondo per un anno intero in qualità di ambasciatrice dell’impresa produttrice di bevande alcoliche Diageo.



L’Asia è stato il continente di maggiore successo in questa edizione del World Class Bartender con cinque concorrenti su otto finalisti. Bannie Kang lavora da dieci anni all‘Anti:Dote Bar dell‘Hotel Fairmont di Singapore dove serve ai suoi clienti cocktail preparati con ingredienti freschi acquistati ai mercati locali anche se non disdegna talvolta un ritorno alle sue origini coreane utilizzando ad esempio vino di prugna e kimchi bianco. Per ognuna delle sue specialità, la carta indica tutti gli ingredienti utilizzati nonché la gradazione alcolica. Questi particolari cocktail hanno nomi come Liquid Salad (vodka, sherry, essenza di pomodoro, succo di limetta, aceto balsamico bianco) o Chica Morada (pisco, mais viola, sciroppo di popcorn).



La Diageo World Class è una delle competizioni per bartender più importanti del mondo. Si è tenuta per la prima volta nel 2009 e l’anno prossimo si svolgerà a Sydney. Anche la Svizzera era rappresentata nella finale di quest‘anno: Dirk Hany del bar zurighese Bar am Wasser ha trionfato nella fase a eliminazione nazionale contro un’agguerrita concorrenza ma non è riuscito a conquistare un posto nella Top 3 del campionato mondiale. Hany, che ha lavorato anche dietro il bancone del Widder Bar, invita molto spesso colleghi famosi provenienti da tutto il mondo come guest bartender nel suo locale proprio di fronte al Bauschänzli. Inoltre, in collaborazione con l‘avvocato Florian Schmidt-Gabain, ospita le serate «Les amis du temps perdu». Una volta al mese (e solo su riservazione), un numero limitato di ospiti si ritrova per assaporare rari liquori e champagne invecchiati per decenni.

Ricetta: Spicy-Popcorn

