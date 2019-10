La magia dello Za‘tar, del cumino e della tahina

Che sia marocchina, turca, libanese, israeliana o persiana, la cucina orientale è sempre più apprezzata da noi. Una buona parte di questo successo è da imputare alla ricchezza di spezie ed erbe. La tahina è l’esempio perfetto: grazie a questa pasta preparata con semi di sesamo tritati, yogurt e una spruzzata di succo di limone, potrete preparare in un batter d’occhio una deliziosa salsa per le verdure. La tahina si sposa perfettamente anche con il nostro cavolfiore al forno con Za‘tar (cfr. ricetta) nonché per insaporire hummus e babaganoush. A causa del sapore estremamente deciso, occorre prestare attenzione al dosaggio e magari aggiungere una punta di aspro, ad esempio succo di limone, per dare una controparte fresca.

Anche la Batata harra, un piatto a base di patate piccanti, è molto amata in oriente. Per prepararla, fate arrostire le patate crude tagliate a dadini finché non sono ben dorate e speziatele con peperoncino, aglio, coriandolo fresco e succo di limone. Semplice ma incredibilmente saporito. Se vi piace l’aroma forte e leggermente piccante del cumino, con note di anice e limone, allora usatelo per insaporire i pomodori o le melanzane ripiene. Arrostite dapprima il cumino in una padella per rendere l’aroma particolarmente intenso. Nel vicino oriente, questa spezia viene utilizzata anche per i falafel e si presta bene per speziare il couscous, gli stufati e i piatti con carne macinata. E non temete: a livello di sapore, il cumino dei prati europeo non ha nulla da spartire con questo cumino.

Lo Za’tar utilizzato per speziare il cavolfiore è spesso messo in tavola con olio d’oliva in modo che i commensali possano intingerci il pane turco. Oltre al timo selvatico a cui deve il nome, lo Za’tar contiene anche sommacco. Grazie al suo sapore aspro e fruttato, questo viene generalmente utilizzato per le insalate. Il famoso fatoush non può dirsi completo senza una spruzzata di sommacco. Parlando di cucina marocchina, impossibile non citare il Ras el Hanout. Questa miscela, il cui nome significa «capo della drogheria», è composto da oltre una dozzina di ingredienti tra cui semi di coriandolo, curcuma, noce moscata, anice, peperoncino, cannella e cardamomo. Probabilmente, gli ultimi due li conoscete già in torte e biscotti ma non li avete mai provati per insaporire il pollame. Lo sminuzzato di pollo marinato con yogurt, aglio, cardamomo e cannella è una vera prelibatezza.

Ricetta: Cavolfiore con Za'tar al forno

