La semplice arte della conserva

Non c’è ragione di trascorrere il Natale rimpiangendo le fragole estive: i nostri frutti preferiti sono tutti facili e veloci da mettere in conserva. Uno dei metodi più antichi e amati per conservare la frutta è l‘essicazione. Per seccare la frutta, basta levare l‘eventuale nocciolo e tagliarla a fettine di circa sette millimetri. Sistemarle quindi su una teglia nel forno ad aria calda. A seconda della grandezza, dello spessore e della quantità di acqua contenuta, l’essicazione a circa 65°C richiede dalle sei alle dodici ore.

Un altro metodo è preparare una conserva di frutta: occorre dapprima sterilizzare i vasetti sciacquandoli con acqua bollente. Tagliare poi la frutta in piccoli pezzi e metterli nei vasetti. Infine, riempire il vasetto fino all’orlo con acqua fredda, asciugare il bordo e chiudere bene. La frutta viene in seguito cotta immergendo il vasetto in una grossa pentola piena d’acqua e mettendo il tutto in forno a 180°C. Quando il liquido nel vasetto comincia a sobbollire, spegnete il forno. Non appena i vasetti si sono raffreddati, la frutta è pronta per essere riposta nell’armadio delle provviste.

Il metodo più dolce per conservare la frutta è tuttavia la confettura. Per prepararla, occorre levare l’eventuale nocciolo e tagliare la frutta in pezzetti piccolissimi o ridurla in purea nel mixer. Far quindi bollire la frutta con lo zucchero gelificante mescolando continuamente finché, raffreddando, non si forma sottile pellicola in superficie. È importante versare la confettura nei vasetti sterilizzati mentre è ancora calda e chiuderli immediatamente. È inoltre possibile variare a piacere la ricetta di base: le spezie come vaniglia, cannella o zenzero sono un’aggiunta particolarmente sfiziosa. Ed è permesso anche aggiungere una spruzzatina di grappa o liquore.

E non dimentichiamo il chutney. Viene preparato come la confettura ma contiene meno zucchero che viene sostituito con l’aceto. Invece di 250 grammi di zucchero, si utilizzano ad esempio 125 grammi di zucchero e 125ml di aceto. Si possono quindi aggiungere spezie come aglio, zenzero, peperoncino, coriandolo, anice stellato e cannella. Il chutney si sposa alla perfezione con tutti i piatti salati ma è particolarmente adatto ai formaggi.

Ricetta: Confettura di fragole

