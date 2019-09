Il Knie festeggia il centenario

BELLINZONA - Arriva l'autunno, e puntuale come ogni anno torno il Circo Knie, che quest'anno festeggia il centenario. Per l'occasione, è stato allestito un programma speciale: innumerevoli clown pluripremiati, affascinanti numeri di animali e il “Best of” degli ultimi 100 anni.

Un’ulteriore fiore all’occhiello della tournée del centenario saranno i numeri acrobatici: la russa Anastasia Makeeva si cimenterà in incredibili prodezze di acrobatica aerea e i 13 componenti della troupe Sokolov sfideranno la forza di gravità sulla bascula, regalando al pubblico autentiche emozioni mozzafiato.

I Fratelli Errani daranno prova di grande forza e destrezza nel loro spettacolare numero di icariani (premiato al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo): Maycol Errani, marito di Géraldine Knie, catapulterà in aria il fratello minore Guido con la sola incredibile potenza delle gambe. Il giocoliere Viktor Kee, noto dai casting show «Supertalent» e «America’s Got Talent», stupisce il pubblico con emozionanti

prodezze.

I clown bianchi facevano già parte della prima rappresentazione del Circo Knie nel 1919; a distanza di100 anni, ora si esibiscono i clown Yann Rossi, Francesco Fratellini e Davis Vasallo.

Anche in occasione del centesimo anniversario, la famiglia di Fredy Knie jun. rapirà il pubblico con i suoi celeberrimi numeri di cavalli: Fredy jun. si esibirà nel suo famoso carosello di 30 cavalli e Chanel Marie, di soli 8 anni, darà prova di grande maestria nella conduzione dei suoi 6 pony. Ivan Frédéric Knie e Wioris Errani presenteranno uno dei numeri più impegnativi di sempre, la doppia "posta ungherese": in piedi, sul dorso degli animali, dirigeranno entrambi 18 cavalli intorno alla pista.

Per la celebrazione del centenario, Franco Knie jun., sua moglie Linna e il figlio Chris Rui faranno spiccare il volo a 12 coloratissimi pappagalli che si libreranno sotto lo chapiteau e stupiranno il pubblico con esercizi sorprendenti.

Date della tournée in Ticino:

Bellinzona, 9 - 10 novembre 2019, Ex Campo militare

Locarno, 12 - 13 novembre 2019, Via delle Scuole

Lugano, 14 - 17 novembre 2019, Stadio