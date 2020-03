Airolo: sì, le piste sono chiuse ma si possono fare tante altre cose

AIROLO - In seguito alla decisione cantonale dell'11 marzo, anche gli impianti di risalita di Airolo-Pesciüm sono chiusi. Questo non significa che, per gli amanti della montagna, non ci sia niente da fare in Leventina.

Restano infatti aperti gli splendidi sentieri pedestri del comprensorio, come comunicato dagli stessi Impianti. I suddetti sono perfetti per praticare dello sport individuale o una passeggiata in montagna. È anche possibile risalire le piste con gli sci, prestando attenzione alle regole base dello sci escursionismo. Ma non è tutto.

A partire da venerdì 13 marzo anche il ristorante di montagna La Stüa a Pesciüm e la sua terrazza saranno aperti giornalmente dalle 10.00 alle 16.30. Per il locale, ovviamente, varranno le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

«In questo momento delicato, raccomandiamo a tutti di agire nel buon senso collettivo e di non recarsi in luoghi pubblici nel caso si presentassero sintomi influenzali», comunicano le Funivie.